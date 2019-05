VIDEO | Kadri Simson: Keskerakond jääb ALDE-sse

Möödunud nädala lõpus väljenas Saksamaa parlamendisaadik Alexander Graf Lambsdorff Saksa vabade demokraatide ridadest (FDP) seisukohta, et tema isiklikult soovitaks heita Keskerakonna välja liberaale koondavast ALDE fraktsioonist Euroopa parlamendis.

Seda kinnitas hiljem ka Igor Gräzin, kes kommenteeris, et sellisel arvamusel on mitmed ALDE parlamentäärid.

Esmaspäeval käis Simson koos Enn Eesmaa ja Mihhail Korbiga Brüsselis, kus kohtuti ALDE juhi Guy Verhofstadtiga, kes kinnitas neile, et riiklike partnerite valimise pärast kedagi fraktsioonist välja heitma ei hakata.

"Me käisime ise kohal. Saame kinnitada, et mitte keegi pole sellist taotlust teinud, et Keskerakonda välja visata. Pealkirjad on põnevamad kui tegelik sisu," selgitas Simson.