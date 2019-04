VIDEO | Indrek Tarand Euronewsis: inimestel on õigus olla loll ja valida igasuguseid äärmuslasi

Tarand oli üks stuudiokülalistest, kes oli kutsutud kommenteerima Itaalia asepeaministri ja paremäärmusliku Liiga juhi Matteo Salvini teadet euroskeptilise koalitsiooni loomise kohta enne mais toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi.

„Demokraatias on inimestel õigus olla loll ja valida igasuguseid äärmuslikke lähenemisi, segadusttekitavaid, lõhkuvaid,” ütles Tarand. „Neil on see õigus. Aga mida ma ütlen, on see, et Euroopa Parlament hakkab olema retooriliselt huvitavam kõigi nende värvikate inimeste pärast, kes valitakse, aga nad ei hakka midagi ehitama. Nad teevad palju kära nagu Nigel Farage on teinud, aga meil ei ole veel Brexitit. Nii kaua, kui see on reeglitel põhinev demokraatlik debatt, on see okei. Neil on oma argumendid, minul on omad. Niipea, kui keegi hakkab propageerima mingisugust vägivaldset ülevõtmist ja põhiseadusevastast liikumist, peame me vaatama, mis asi see on.”

Tarandile astus vastu Belgia flaami parempopulistliku erakonna Vlaams Belang ning Riikide ja Vabaduse Euroopa fraktsiooni (ENF) esindaja Euroopa Parlamendis Gerold Annemans.