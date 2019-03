Uuring: uues Euroopa Parlamendis säilitavad esipositsiooni konservatiivid, kasvuteel on paremäärmuslased

Euroopa Rahvapartei (EPP) peaks saama järgmises Euroopa Parlamendis 705 kohast 188 ehk ligi 27 protsenti, selgub uuringust, mis põhineb riikide küsitlustel, vahendab Reuters.

Uuring, millest on välja jäetud Suurbritannia, näitas, et EPP on võrreldes eelmise küsitlusega potentsiaalset kohtade arvu suurendanud seitsme võrra. Praegu on EPP-l Euroopa Parlamendis 29 protsenti kohtadest.

Suuruselt teine grupp, sotsialistid on samuti potentsiaalset kohtade arvu suurendanud 20 protsendini, kui eelmise uuringu järgi oli see 19. Siiski jäädakse praegusest 25 protsendist maha.

Paremäärmuslased on kasvuteel, mis kinnitab, et neist saab suuruselt neljas grupp pärast liberaale, kes on aga toetust võrreldes eelmise uuringuga kaotanud.

Riikide erakondadest saaks viimase uuringu järgi kõige rohkem kohti Saksamaa Kristlik-Demokraatliku Liidu/Kristlik Sotsiaalse Liidu (CDU/CSU) allianss – 33.