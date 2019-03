Uuring lubab Reformierakonnale ka europarlamendi valimistel kindlat võitu

Nii suur toetus võib tähendada Reformierakonnale kolme kohta, vahendab ERRi uudisteportaal.

Võrreldes veebruariga on erakondade europarlamendi valimiste toetusnumbrites toimunud veelgi suuremad muutused kui riigikogu valimiste küsitluses - Reformierakonna edu Keskerakonna ees on oluliselt kasvanud. Kui veebruaris oli mõlema partei toetus võrdselt 28 protsenti, siis märtsis lubas Reformierakonna kandidaati europarlamenti valida 30 ja Keskerakonna oma 22 protsenti.

Keskerakonna toetus on juba üsna võrdne EKRE-ga, kelle kandidaadi poolt lubas europarlamendi valimistel hääletada 18 protsenti. Nii Keskerakond kui ka EKRE võivad europarlamendi valimistel saada kaks mandaati.

Isamaa kandidaati lubab europarlamendi valimistel toetada 11 ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna oma kaheksa protsenti. See tähendaks, et need kaks parteid võitleksid viimase, seitsmenda mandaadi eest. Eesti 200 kandidaati lubaks europarlamenti valida neli protsenti.