Uuring: Euroopa parlamendi valimistel saab võidu Reformierakond

Teisel kohal paikneb Keskerakond, mida toetab 24% valijatest, kolmandaks on jäänud EKRE, mida toetab 15% valijatest. Kolmanda koalitsioonierakonna, Isamaa, toetus on 9% ning sotside toetus 7%. Sotsidega võrdväärne on ka Eesti 200 toetus Euroopa parlamendi valimistel.

Kui Eestile jääb europarlamendis kuus kohta siis see tähendab kahte kohta Reformierakonnale, Keskerakonnale samuti kahte ning EKRE-le ühte. Kuues koht läheks kas Isamaale, sotsidele või Eesti 200-le.

Juhul kui Eestile jääb brittide lahkumise ajendil seitse kohta europarlamendis, siis võib lisakoht tähendada lisamandaati Reformierakonnale või pääseb seitsemendaks Isamaa, sotsiaaldemokraatide või Eesti 200 esindaja.

Uuringus osales 1000 inimest, küsiti vaid erakonna nime, mitte konkreetseid kandidaate.