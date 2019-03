Urmas Paet võitis aasta Euroopa Parlamendi liikme auhinna julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkonnas

Urmas Paet ütles, et see on tore tunnustus. ”Olen Euroopa Parlamendis tegelenud Euroopa kaitsevõime tugevdamise ja julgeoleku kindlustamise teemadega. Mul on hea meel, et olen sellesse oma panuse saanud anda. Samas mu töö selles valdkonnas jätkub eesmärgiga seista turvalise ja kaitstud Eesti ja Euroopa eest," lisas ta.

Paet on Euroopa Parlamendis töötanud Euroopa kaitse ja julgeoleku tugevdamise nimel ning olnud mitme seda valdkonda puudutava raporti autor. Nii on ta Euroopa Liidu kaitsekoostöö, Euroopa Liidu küberkaitse ja ELi Arktika-poliitika raporti autor.

Auhinnaga tunnustatakse Euroopa Parlamendi saadikuid, kes on andnud märkimisväärse panuse mõnesse poliitikavaldkonda. Auhindade jagamist korraldab alates 2005. aastast ajakiri The Parliament Magazine. Auhinnatseremoonia toimus 20. märtsi õhtul Brüsselis.