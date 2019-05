Terras jääb Euroopa Parlamendist kuni Brexitini välja

Terras, kes sai valimistel 21 747 häält, on n-ö varus ja pääseb parlamenti pärast Brexitit, kui Ühendkuningriigi saadikute kohad jäävad tühjaks.

Kuivõrd sotsiaaldemokraat Marina Kaljurand tegi valimiste võimsaima tulemuse, kogudes 65 559 häält, sai mandaadi ka tema erakonnakaaslane Sven Mikser, kes asub Terrase asemel kohe parlamenti. Mikser kogus valimistel 2 886 häält.

Valimiste veebilehel on europarlamendi hääletamis- ja valimistulemused esitatud Brexiti arvestusega, mistõttu tekitavad need segadust. Kui vaadata võrdlusarvu alusel jagatud mandaate, on nn punane joon tõmmatud pärast Isamaa erakonda ja Riho Terrase nime, kuigi ta on nimekirjas seitsmes ja seega parlamenti, kus on Eesti saadikutel kuus kohta, praegu ei pääsenud.

Kui vaadata ka hääletamis- ja valimistulemusi, edastab tunduvalt suurema häältesaagi kogunud Terras Mikserit. Ka seal on nimekirjas seitse erakonda ja kandidaati, kuigi kohti on parlamendis üks vähem.