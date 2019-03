Rohelised kinnitavad, et Evelin Ilves nende nimekirjas Euroopa parlamenti kandideerib

Eile jõudis meediasse uudis, et Evelin Ilves kandideerib Eestimaa Roheliste nimekirjas Euroopa Parlamenti. Erakonna esinaine Züleyxa Izmailova: “Kutsume ajakirjanikke võtma osa rohelise tee joomisest, kus räägime täpsemalt, mis plaanis ja miks. Me ei ole pärast äsjaseid Riigikogu valimisi püssi põõsasse visanud ja jätkame meile oluliste teemade esindamist, sest sellest sõltub nii meie rahva tervis kui ka kogu planeedi säilimine. Meil ei ole planeeti B! Kuni kõik poliitilised jõud on sellest aru saanud, jätkame meie oma tegevuse tõhustamisega. Teeme selle nimel tööd, et Eesti valijad ärkaksid ja meid üles leiaksid.”

“Rohelised astuvad vihakõne vastu ja eelistavad mõistuse ning südame häält,” ütles erakonna Euroopa Parlamendi valimiste kandidaat Evelin Ilves. “Eesti inimestel on võimalus teha ajalugu ja saata esimest korda meie poliitilises ajaloos Euroopa Parlamenti roheline kandidaat. Ekstremistide kõrval on rohelised Euroopas kõige kiiremini kasvav jõud. Euroopa tasandil ei lähe rohelistele antud hääl kaduma, vaid osutub pigem kaalukeeleks kahe suurima jõu – EPP ja Sotsialistide omavahelises võimuvõitluses.”

Nagu varasematelgi kordadel, lähevad kõik Euroopa rohelised parteid Euroopa Parlamendi valimistele koos ettevalmistatud identse valimisplatvormiga.