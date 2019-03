Riigikogu valimistel põrunud Eesti 200 osaleb Euroopa parlamendi valimistel

“Eesti 200 on tugeva Euroopa usku. Euroopa Liit seisab juba praegu suurte väljakutsete ees, väline surve on suur ja sisemised pinged kasvavad, järgmised viis aastat ei tule kergemad. Euroopa ees seisab ka majanduse jahtumine ja Eesti tugeva majanduse aluseks on Euroopa tugev majandus,” selgitas erakonna esimees Kristina Kallas. “Me tahame tugevat Euroopat tugeva majandusega.”

Eesti 200 ridades kandideeris neil parlamendivalimistel mitu välispoliitika taustaga asjatundjat ning erakond ei välista, et lisaks nendele tugevdab Europarlamendi valimiste nimekirja ka mõni Eestis laiemalt tuntud kandidaat väljaspoolt erakonda.

“Eesti 200 on valmis kaasama kõiki neid inimesi, kes soovivad kaasa aidata Eestile pika plaani tegemisele. Need mitmed teemad ei kao päevakorrast niipea. Oleme pannud kokku üle Eesti võrgustiku inimestest, kes ootavad uutmoodi poliitikat Eesti pikaajaliste probleemide lahendamiseks ja me ei saa neid alt vedada,” sõnas Kristina Kallas. “Võtame fookusesse üle riigi tugeva organisatsiooni üles ehitamise.”

Euroopa parlamendi valimiste kandidaadid tuleb esitada Vabariigi valimiskomisjonile 6. aprilliks.