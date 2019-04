Riho Terras: Türgi ei sobi Euroopa Liitu

Riho Terras ütles, et neljapäeval Vilniuses toimunud kohtumisel Manfred Weberiga, kes on EPP juhtkandidaat Euroopa Komisjoni presidendi, jagasid nad sarnast seisukohta. Euroopa Liit tugineb kristlikel väärtustel ja seetõttu ei saa liikmena kaaluda ühtki riiki, kes neid väärtusi kahtluse alla seavad. Euroopa Liidu jaoks on oluline oma väärtusruumi säilitamine ning mitte selle hägustamine.

„Türgi on Euroopa hea partner ja oluline liitlane NATO-s, kuid Euroopa Liidu perspektiivis pole meil reaalset ühisosa. Türgi kui võimaliku kandidaatriigiga ei peaks tulevikus arvestama ning seda tuleks ka selgelt välja öelda ja läbirääkimised tuleks lõpetada,“ lisas Terras.

EPP juhtkandidaat Manfred Weber ütles laupäeval Münsteris, et Euroopa kristlik taust peaks olema tulevikus maailmajaos suunanäitaja. “Just see on põhjus, miks ma usun, et Türgi ei saa olla Euroopa Liidu liige," ütles Weber.