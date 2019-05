OTSESAADE JA -BLOGI | Europarlamendi valimised võitis Reformierakond. Võimsaima tulemuse tegi Marina Kaljurand

Reformierakond sai europarlamendis 26,2 protsenti häältest. Neil olid tihedalt kannul sotsid, kes kogusid 23,3 protsenti häältest.

Ühe koha teenisid europarlamendis Keskerakond (14,4 protsenti häältest), EKRE (12,7 protsenti häältest) ning Isamaa (10,3 protsenti häältest).

Oodatult oli selle valimiste suurim häältemagnet Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esinumber Marina Kaljurand, kes sai 65 559 häält, teiseks jäi Reformierakonna esinumber Andrus Ansip, kes sai 41 006 häält.

Kolmanda koha sai samuti Reformierakonda kuuluv Urmas Paet (30 010 häält). Neljandana pääses Euroopa Parlamenti keskerakondlane Yana Toom (27 003 häält). Viiendana sai mandaadi europarlamenti EKRE saadik Jaak Madison (22 823 häält) ja kuuendana Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindaja Sven Mikser (2 886 häält).

Pärast Brexitit pääseb parlamenti ka Riho Terras Isamaast, kes kogus 21 474 häält.

Raimond Kaljulaid, Eesti200, Rohelised ja ERE jäid välja

Üksikkandidaadina parlamenti pürginud endine keskerakondlane Raimond Kaljulaid sai 6,2 protsenti häältest, mis mandaati ei taganud. Samuti ei pääsenud europarlamenti erakond Eesti200, kes kogus 3,2 protsenti häältest ja Eestimaa Rohelised, kes said 1,8 protsenti häältest. Elurikkuse erakond (ERE) kogus 0,9 protsenti häältest.

Euroopa Parlamendi valimiste eelhääletamisel osales 25,4 protsenti valijatest, elektrooniliselt hääletas 155 521 inimest, jaoskonnas 68 349 inimest.

Euroopa Parlamendi valimised 2019

Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora: "Tarand jäi vaid 30 häälega Mikserile alla. Kui oleks saanud need 31 häält rohkem, ei räägiks me praegu tema läbikukkunud tulemusest." Sven Mikser sai 2886 häält, Indrek Tarand aga koondas enda taha 2856 toetajat.

Sotside valimispeol pidas kõne valimistel parima tulemuse teinud Marina Kaljurand. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=246025

Eesti Päevalehe ja Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald Taavi Rõivase häältesaagi kohta: "Ma ei uskunud, et Rõivas nii vähe hääli saab." Reformierakondlane Rõivas sai 7707 häält.

Üksikkandidaat Raimond Kaljulaid jäi Euroopa Parlamendist välja, kogudes 20 643 valija toetuse ehk 6,2 protsenti kõigist häältest.

Reformierakondlane Taavi Rõivas: "Euroopa Parlamendi tulemused olid umbusaldus praegusele valitsusele."

Valimiskomisjonist öeldi Delfile, et n-ö ootele jääb valituks osutunutest Riho Terras (Isamaa), kes pääseb Euroopa Parlamenti juhul, kui Suurbritannia Euroopa Liidust lahkub. Tänu Marina Kaljuranna suurele häältesaagile pääseb kohe sisse Terrasest kehvema tulemuse teinud Sven Mikser (SDE).

Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald: "Helmedel peaks olema hea meel Jaak Madisoni Europarlamenti lahkumise üle." Ta selgitas, et EKRE erakonna keskmes on Helmed, kes eelistavad võimalikke uusi EKRE juhte pigem eemal hoida.

Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora sõnutsi tegi Eesti 200 väga kehva tulemuse. "Raimond Kaljuranna tulemust ma aga kaotuseks ei loeks."

Hääli kogus valituks osutunutest enim Marina Kaljurand (65 559). Järgnesid Andrus Ansip (41 006), Urmas Paet (30 010), Yana Toom (27 003), Jaak Madison (22 823), Riho Terras (21 474), Sven Misker (2886).

Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora: "Kui sotsid oleksid saanud 300 häält rohkem, oleksid nad teise kindla mandaadi kohe endale saanud."

Valituks osutusid Marina Kaljurand (SDE), Sven Mikser (SDE), Andrus Ansip (Reformierakond), Urmas Paet (Reformierakond), Yana Toom (Keskerakond), Jaak Madison (EKRE) ja Riho Terras (Isamaa).

Valimistel kogus enim hääli Reformierakond (26,2% - 2 mandaati). Järgnesid sotsiaaldemokraadid (23,3% - 2 mandaati), Keskerakond (14,4% - 1 mandaat), EKRE (12,7% - 1 mandaat) ja Isamaa (10,3% - 1 mandaat).

Kreekas teatas europarlamendi valimistel oma erakonna Syrizaga lüüa saanud peaminister Alexis Tsipras täna õhtul erakorraliste valimiste väljakuulutamisest. https://twitter.com/aqbyrne/status/1132754157616685056

Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora: "Ei ole võimatu, et Raimond Kaljulaid saab Europarlamenti." Kaljulaidil pole aga EPLi ja Delfi peatoimetaja Urmo Soonvaldi hinnangul piisavalt karismat ja kajastust, et parlamenti pääseda.

Tulemused selguvad järgneva kümne minuti jooksul, oodatakse veel mõne jaoskonna tulemusi.

Reporter Karoliina Vasli teatab Reformierakonna peolt, et see on pidu suure algustähega - üritusel on väga palju rahvast, juuakse-süüakse, lüüakse tantsu ja ollakse ootusärevad. Juba õige pea on valimistulemused teada.

Euroopa Parlamendi valimistel kandideerinud Urmas Paet: "Eesti kohta küsiti esialgu Euroopa Parlamendis rohkem, nüüd vähem." Ta lisas, et kuna ülemaailmsed ajalehed on Eesti poliitilisi tuuli üha rohkem kajastanud, leiavad inimesed vastused meediast. "See on tekkinud arusaamatust ja ei lähe paremaks, kuna neid [valitsusliikmete] väljaütlemisi kajastatakse ka välismaal."

Keskerakond ootab ja tähistab valimistulemusi oma kontoris, kus on laud lookas ja lilled ootel vaasis. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=246023

Taavi Rõivas demonstreerib Reformierakonna peole tulnutele oma uut kella.

Euroopa Parlamendi valimistel kandideerinud Urmas Paet: "Euroopa Liit peab täiesti vastutama julgeoleku pärast."

Erakonna Eesti 200 Euroopa Parlamendi esinumber Lauri Hussar: "Pead ei julge anda, aga tundub, et Keskerakonna valijad on koju jäänud ja ka nii palju EKRE valijaid pole hääletama tulnud."

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets hääletamisea langetamisest: "Hääleõigus tõstab huvi asjade vastu."

Andrus Ansip jälgib Reformierakonna peol valimistulemusi koos Kaja Kallasega.

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets: "E-hääletamise skeptilisus pole Eesti digiriigi mainele mõjunud."

Valimisaktiivsus kasvas enim Ungaris, Poolas ja Hispaanias, kus osalusprotsent oli sel korral 15 punkti võrra kõrgem kui 2014. aastal. https://twitter.com/PoliticoRyan/status/1132709260973006848

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets: "Nende valimiste põhiteema üle Euroopa on olnud tugev diskussioon Euroopa väärtuste üle. Kas peaks liikuma selles suunas, et koostööd oleks Euroopa riikide vahel vähem või tuleks koostööd veel süvendada." Ta lisas, et kuigi palju räägiti enne valimisi, et juhtub tohutu katastroof ja ELi vastased jõud saavad suurema esindatuse, siis esimesed tulemused seda ei näita.

Ärilehe juht Ann-Marii Nergi: "Ülejäänud Euroopal on Brexitist võita siis, kui ettevõtete kontorid kolivad Suurbritanniast teistesse ELi riikidesse."

Antud kohtade jaotus põhineb 11 liikmesriigis tehtud lävepakuküsitlustel (Austria, Küpros, Saksamaa, Iirimaa, Malta, Madalmaad, Bulgaaria, Horvaatia, Prantsusmaa, Taani ja Slovakkia) ja valimiseelsetel arvamusküsitlustel ülejäänud 17 liikmesriigis.https://twitter.com/EP_Eesti/status/1132721984155148288

Eesti Päevalehe ajakirjanik Kaarel Kressa: "Rumeenias nuhtlesid valijad võimulolevaid sotse korruptsiooni eest. Nende asemel lendasid sisse liberaalid suure jõuga."

Ungaris võidutses peaminister Viktor Orbani partei Fidesz, mis võttis enam kui 50 protsenti häältest. Tema suurimaks konkurendiks oli liberaaldemokraatlik koalitsioon, mis jäi 16-protsendise toetusega teisele kohale. Järgnesid uus liberaalne partei Momentum 10 protsendi, sotsialistid 7 protsendi ja paremäärmuslik Jobbik 6.5 protsendi valijate toetusega.

Kaja Kallase nõunik Stinne Loo: "Eesti digikuvand annab Euroopas väga tunda." Loo selgitas, et näiteks käivad teiste saadikute nõunikud uurimas, kuidas käivad e-valimised.

Jaak Madison peab valimispidu sõpradega vesipiibubaaris ega hoia näppe vagusi. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213952796953623&set=a.10201429641562565&type=3&theater

Reporter Karoliina Vasli teatab ERRi valimispeolt, et seal on veel üsna vaikne. Eesti 200 on kohal suure koosseisuga, aga rohelisi pole. EKREt ka mitte. Räägitakse, et Madison tuleb südaööks. Samuti ka Ansip. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=246019

Tunne Kelami nõunik Kadri Kopli: "Nõuniku töö on vastutada, et poliitik oleks õigel ajal õiges kohas ja ajaks suust õiget juttu."

EKRE tegi oma raadiosaates aktiivset agitatsiooni, leidis politsei. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/politsei-hinnangul-rikkusid-helmed-agitatsioonikeelu-kaalutakse-vaarteomenetluse-alustamist?id=86327867

Taanis on suurima tähelepanu alla sattunud paremäärmuslik Rahvapartei, mis tegi lävepakuküsitluste kohaselt ääretult kehva tulemuse, kogudes kõigest 11 protsetni häätest (2014. aastal 26.6 protsenti). Valimised võitsid sotsiaaldemokraadid 23,6-protsendise toetusega, kellele järgnesid liberaalid 20,6 protsendi, sotsialistid 13 protsendi ja sotsiaalliberaalid 9,7 protsendi häältega.

Indrek Tarand on jõudnud sotside valimispeole ja lööb seal juba tantsu.

Uuringufirma Ipsos lävepakuküsitluste kohaselt suutis Poolas valitsev rahvuskonservatiivne Õiguse ja Õigluse (PiS) partei napilt edestada uut ühendatud Euroopa Koalitsiooni, mis hõlmab viit opositsioonilist erakonda. PiS kogus 42,4 protsenti ja Euroopa Koalitsioon 39,1 protsenti häältest.

Rootsis saatis valimistel lävepakuküsitluste kohaselt edu sotsiaaldemokraate, keda toetas 25,1 protsenti valijatest. Teise tulemuse tegid paremtsentristidest Mõõdukad 17,6-protsendise ja kolmanda parempopulistidest Rootsi Demokraadid 16,9-protsendise toetusega. Keskpartei kogus 10,3 protsenti, Rohelised 9,5 protsenti ja kristlikud demokraadid 7,5 protsenti häältest.

Isamaa valimispeol pakub hetkel valimistest rohkem pinget jäähoki MM.

ERR-i telemajja on valimispeole tulnud nii EKRE, Eesti200, ERE, Roheliste kui ka Keskerakonna liikmed. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=246019

Reformierakonna pidu on täies hoos! Süüakse-juuakse ja nauditakse elavat muusikat. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=246017

Sotside valimispeole on kohale jõudnud ka Rainer Vakra.

Prantsusmaal jõudis parempopulistliku Rahvarinde juht Marine Le Pen täna õhtul juba öelda, et „parlament tuleks laiali saata, peegeldamaks inimeste reaalset arvamust”. Uuringufirma Ipsos lävepakuküsitluste kohaselt võttis Rahvarinne 23,2 protsenti häältest. Teiseks jäi napilt president Emmanuel Macroni partei En Marche! 21,9 protsendi valijate toetusega. https://twitter.com/euronews/status/1132726343005810688?ref_src=twsrc%5Etfw

Reporter Karoliina Vasli teatab Isamaa peolt, et seal on juba üpris rõõmus meeleolu: süüakse ja juuakse veini. Erakonna liidri Helir-Valdor Seederi pilk on siiski peamiselt ekraanil - vaja ju valimiskajastust jälgida. Mart Luik muigas aga, et praegu on fookus pigem jäähoki finaalmängul - tulemuste ootamisel ju paus, nendega läheb veel aega. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=246015

Sotside valimispeole on hakanud inimesed vaikselt kogunema. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=246009

Eesti valimistest osavõtu statistikat vaadates, hakkab eriti silma Ida-Virumaa, kus valimisaktiivsus oli sel korral ainult 24,3 protsenti, mis on kuue protsendi võrra väiskem kui viie aasta eest. Teistes maakondades oli hääletanuid kõikjal rohkem, kui viimastel europarlamendi valimistel viie aasta eest.

Hispaanias saatis valimistel lävepakuküsitluste kohaselt edu sotsialiste, keda toetas 28,4 protsenti valijatest. Teise koha sai konservatiivne Rahvapartei, mida toetas 17,3 protsenti valijatest, ja kolmanda koha paremtsentristlik Ciudadanos, mis kogus 16 protsendi valijate toetuse. Järgnesid Podemos ja Vox vastavalt 12,4- ja 6,5-protsendise toetusega.

Prantsusmaal võitis lävepakuküsitluste kohaselt europarlamendi valimised Marine Le Peni paremäärmuslik Rahvarinne, mis võttis 23,2 protsenti häältest. Teiseks jäi napilt president Emmanuel Macroni partei En Marche! 21,9 protsendi valijate toetusega. Järgnesid rohelised 12,8 protsendi, vabariiklased 8,3 protsendi, sotsialistid 6,7 protsendi ja Allutamatu Prantsusmaa 6,7 protsendi valijate toetusega. https://twitter.com/BenjAlvarez1/status/1132711318979579911

Uuringufirma Kantar lävepakuküsitluste kohaselt võttis peaminister Sebastian Kurzi Rahvapartei, hoolimata tema valitsust raputanud Ibiza-afäärist, europarlamendi valimistel ülekaaluka võidu, kogudes 34,5 protsenti häältest. Järgnesid sotsiaaldemokraadid 23,5 protsendi, skandaalidesse sattunud paremäärmuslik Vabaduspartei 17,5 protsendi, Rohelised 13,5 protsendi ja liberaalne NEOS 8 protsendi valijate toetusega.

Eestis käis europarlamenti valimas kokku 37,3 protsenti hääleõiguslikest kodanikest: aktiivsus oli madalaim Ida-Virumaal (24,3 protsenti) ja kõrgeim Tallinnas (42,2 protsenti). https://www.delfi.ee/news/eurovalimised2019/uudised/graafik-euroopa-parlamendi-valimistel-osales-37-3-protsenti-valijatest?id=86323859

Iirimaal saatis uuringufirma Kantar lävepakuküsitluste kohaselt ülekaalukalt edu peaminister Leo Varadkari erakonda Fine Gael, mida toetas 29 protsenti valijatest. Järgnesid pea poole väiksemate numbritega võrdselt vabariiklaste Fianna Fáil, Roheline Partei ja üksikkandidaadid, kes kogusid kõik 15 protsenti häältest. Toetuse poolest kehvema tulemuse tegid Sinn Féin ja leiboristid, mis said vastavalt 13 ja 3,5 protsendi valijate toetusest.

Bulgaaria rahvusringhäälingu BTV lävepakuküsitluste kohaselt tegi peaminister Bojko Borisovi paremtsentristlik partei GERB korraliku tulemuse, võttes 32,7 protsenti häältest. Järnesid sotsialistid 23,2 protsendi ja kohalike türklaste partei Liikumine õiguse ja vabaduse eest 13,6 protsendi valijate toetusega.

Maltal saatis lävepakuküsitluste kohaselt edu valitsevaid leiboriste. Peaminister Joseph Muscat jaoks oli võit tohutu. Töölispartei (PL) kogus suisa 55,9 protsenti häältest. Opositsioonis olev Rahvuslik Partei (PN) sai 36,2 protsendi valijate toetusest.

Soomes tegi lävepakuküsitluste kohaselt tugevaima tulemuse Koonderakond, mis võttis 20,9 protsenti häältest. Järgnesid sotsiaaldemokraadid 16,7 protsendi, rohelised 14,4 protsendi, Keskerakond 13,7 protsendi, Põlissoomlased 13,1 protsendi, Vasakliit 7,4 protsendi, Kristlikud Demokraadid 5,3 protsendi ja Soome Rootsi Rahvapartei 5,3 protsendi valijate toetusega. https://twitter.com/EuropeElects/status/1132693864530227202

Arvestades, et paljudes riikides on europarlamendi valimistest osavõtt tänavu oluliselt kõrgem kui viie aasta eest, tõotab oluliseks küsimuseks kujuneda, kes olid need poliitlised jõud, kes suutsid oma valijaid kõige enam mobiliseerida.

Hääletamine on Eestis lõppenud. Tulemusi hakatakse avaldama alates südaööst.

Saksamaal tõotab seekordsetest valimistest kujuneda veresaun valitsevatele erakondadele. Oodata on hoopis nn rohelist lainet: Die Grünele ennustatakse suisa teist kohta konservatiivide järel. Paremäärmuslik Alternatiiv Saksamaale (AfD), mis maadleb erinevate skandaalidega, tegi küll parema tulemuse kui viie aasta eest, ent kukkus märgatavalt võrreldes üldvalimistega. Ka valimisaktiivsust ei hinnata Saksamaal kuigi kõrgeks. https://twitter.com/bopanc/status/1132690771176513538

Politico prognoosib, et osavõtt tuleb seekordsetel europarlamendi valimistel kõrgem pea kõikides Euroopa Liidu riikides. https://twitter.com/PoliticoRyan/status/1132668891438698497

Hispaaniaski on valimiskaktiivsus varasemast kõrgem: kohaliku aja järgi kella 18 seisuga oli oma hääle andnud 49 protsenti hääleõiguslikest inimestest, mida on suisa 15 protsendi võrra rohkem kui eelmistel valimistel samal ajal.

Taanis võivad tänavused europarlamendi valimised tulla ajaloo suurima aktiivsusega: seni on oma hääle andnud 46,6 protsenti valimisõiguslikest kodanikest, mida on pea kümne protsendi võrra rohkem kui eelmistel europarlamendi valimiste samal ajal. Valimisprognoosi kohaselt tuleb täna oma häält andma umbes 60,5 protsenti valijatest, mis purustaks eelmise rekordi 2009. aastast, kui europarlamenti käis valimas 59,5 protsenti taanlastest.

Telekanali ARD lävepakuküsitluste kohaselt tegi Saksamaal tugevaima tulemuse liidukantsler Angela Merkeli konservatiivne kristlik-demokraatlik ja kristlik-sotsiaalne liit (CDU/CSU), mis kogus 28 protsenti häältest. Järgnesid rohelised 22 protsendi, sotsiaaldemokraadid 15,5 protsendi, AfD 10,5 protsendi, FDP 5,5 protsendi ja Die Linke 5,5 protsendi häältega.

Euroopa Parlamendi valimistel oli kella 16ks hääletamas käinud 38,8% tallinlastestKella 16.00 seisuga oli Euroopa Parlamendi valimistel hääletamas käinud 103 636 tallinlast, ehk 38,8% hääleõiguslikest pealinlastest. Täna, valimispäeval, saab hääletada üksnes elukohajärgses valimisjaoskonnas. Valimisjaoskonnad suletakse kell 20.00E-hääletusel osales kokku 55 745 tallinlast, 25 häält läks tühistamisele.Euroopa Parlamendi valimistel 2014. aastal oli valimispäeval kella 16-ks valimas käinud 37,6 % pealinlastest.Seitse päeva kestnud eelhääletuse jooksul osales Tallinna valimisjaoskondades valimistel kokku 26 656 inimest, neist hääletas väljaspool elukohta 15 773 valijat ja elukohajärgselt 10 883 valijat.

Euroopa Parlamendi valimistel on pärastlõunaks oma valiku langetanud 34 protsenti valijaskonnast. Kõige kõrgem on seni olnud osalusprotsent Tallinnas (38,8 protsenti) ja kõige madalam Ida-Virumaal (21,9 protsenti). https://www.delfi.ee/news/eurovalimised2019/uudised/graafik-parastlounaks-oli-haaletanud-34-protsenti-valijatest?id=86323859

Jean-Claude Juncker kurjustas europarlamendi valimiste eel euroskeptikutest „rumalate natsionalistidega“, keda tõotab tänavu saata senisest oluliselt suurem edu.http://www.delfi.ee/article.php?id=86324955

Kell 12 oli Eestis valimas käinud 29,1% valijatest. Poltico ennustab selle põhjal, et siinseks valimisaktiivsuseks võib kujuneda 40%. Võrdluseks, Lätis on prognoositav aktiivsus 32% ja Leedus 50%.

Delfi fotograaf käis pärastlõunal Põhja-Tallinna valimisjaoskondades olukorda kaemas. Sealsed töötajad kinnitasid, et ehkki järjekorrad kuigi pikad ei ole, siis valijaid ikka jagub.

Keskpäevaks on oma valiku langetanud 29,1% valijaskonnast. Kõige kõrgem on seni olnud osalusprotsent Tartu linnas (33,7%) ja kõige madalam Ida-Virumaal (17,1%). http://www.delfi.ee/article.php?id=86323859

Uus ja tugev jõud tõstab Euroopas pead. Ajakirja Politico prognoosi kohaselt saab Euroopa Parlamenti umbes 250 euroskeptikut, ent on üsna ebatõenäoline, et nad suudaks omavahelistest erimeelsustest üle saada ja ühise fraktsiooni moodustada, sest tegemist on enam kui kirju seltskonnaga. Omajagu segadust on neil aga võimalik tekitada siiski. Täna valitakse Euroopa Parlamenti kokku 751 seadusandjat, ent nende arv langeb pärast Suurbritannia lahkumist, võimalik, et juba tänavu sügisel. Tõenäoliselt enim jõuab euroskeptikuid parlamenti Itaaliast, Prantsusmaalt, Ungarist ja veel Euroopa Liitu kuuluvast Suurbritanniast.

EKRE esinumbrid Euroopa Parlamendi valimistel Mart ja Martin Helme tegid täna parteikaaslasele Siim Pohlakule kuuluvas Tre Raadios oma tavapärast raadiosaadet "Räägime asjast" ja kutsusid hoolimata agitatsioonikeelust oma partei poolt hääletama.http://www.delfi.ee/article.php?id=86323163

Lauljatar Grete Paia on võtnud südameasjaks oma fännide poliitilise harimise ning saadab otse Brüsselist olulise sõnumi sellest, miks on oluline täna valima minna. http://www.delfi.ee/article.php?id=86323651

Euroopa Parlamendi valimiste e-hääletamine ja eelhääletamine jaoskonnas lõppes teatavasti kolmapäeval. Sellel osales 223 870 inimest ehk 25,4% valijaskonnast.http://www.delfi.ee/article.php?id=86294743

Kes pole oma valik veel teinud, võib otsuse langetamise lihtsustamiseks SIIT vaadata tööintervjuusid erakondade esinumbritega.

Kuidas kujutab korvpallur ette punktide lugemist europarlamendis? Miks võitleb Jaapani juurtega mees Euroopa immigratsiooni vastu? Eurovalimised keerutavad Euroopa Liidus üles kummalisi ja vahvaid olukordi. http://www.delfi.ee/article.php?id=86312439

Kes meist ikka nii väga teab, mis europarlamendis toimub? Muidugi, soovi korral võiks end kurssi viia, aga eriti ei viitsi.http://www.delfi.ee/article.php?id=86303901

Täna heisatakse Euroopa Parlamendi valimise päeva puhul sinimustvalged lipud, teatas riigikantselei.

Euroopa Parlament on kui omaette maailm, mille mõistmine võtab aastaid ja kus end kehtestada on äärmiselt keeruline. Eestil on seal kuus saadikut. Kuidas on nad oma tööga hakkama saanud?http://www.delfi.ee/article.php?id=86212707

Siinkohal on sobilik meenutada, et viimase uuringu tulemusi, mis ennustab suurt võitu sotsidele. http://www.delfi.ee/article.php?id=86309021