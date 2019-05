OTSEBLOGI | Täna valitakse Euroopa Parlamenti. Milline on Eesti nägu Euroopa Liidus järgmised viis aastat?

Kõik 444 valimisjaoskonda on avatud kell 9.00 – 20.00.

Hääletada saab üksnes oma elukohajärgses jaoskonnas. Kaasa tuleb võtta kehtiv isikut tõendav dokument, näiteks pass, ID-kaart või juhiluba. Valijakaarti ei ole vaja kaasa võtta. Eelhääletamisel ja e-hääletamisel antud häält täna muuta ei saa.

Terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse korral on võimalik ka kodus hääletada. Selleks tuleb esitada kirjalik taotlus oma elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile või kutsuda hääletuskast koju telefoni teel hiljemalt täna kella 14-ks.

Euroopa Parlamendi valimiste eelhääletamisel osales 25,4% valijatest, elektrooniliselt hääletas 155 521 inimest, jaoskonnas 68 349 inimest.

Euroopa Parlamendi valimised 2019

Kes meist ikka nii väga teab, mis europarlamendis toimub? Muidugi, soovi korral võiks end kurssi viia, aga eriti ei viitsi.

Täna heisatakse Euroopa Parlamendi valimise päeva puhul sinimustvalged lipud, teatas riigikantselei.

Euroopa Parlament on kui omaette maailm, mille mõistmine võtab aastaid ja kus end kehtestada on äärmiselt keeruline. Eestil on seal kuus saadikut. Kuidas on nad oma tööga hakkama saanud?

Siinkohal on sobilik meenutada, et viimase uuringu tulemust, mis ennustab suurt võitu sotsidele.