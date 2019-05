OTSEBLOGI ja FOTOD | Täna valitakse Euroopa Parlamenti. Milline on Eesti nägu Euroopa Liidus järgmised viis aastat?

Kõik 444 valimisjaoskonda on avatud kell 9.00 – 20.00.

Hääletada saab üksnes oma elukohajärgses jaoskonnas. Kaasa tuleb võtta kehtiv isikut tõendav dokument, näiteks pass, ID-kaart või juhiluba. Valijakaarti ei ole vaja kaasa võtta. Eelhääletamisel ja e-hääletamisel antud häält täna muuta ei saa.

Terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse korral on võimalik ka kodus hääletada. Selleks tuleb esitada kirjalik taotlus oma elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile või kutsuda hääletuskast koju telefoni teel hiljemalt täna kella 14-ks.

Euroopa Parlamendi valimiste eelhääletamisel osales 25,4% valijatest, elektrooniliselt hääletas 155 521 inimest, jaoskonnas 68 349 inimest.

Euroopa Parlamendi valimised 2019

Keskpäevaks on oma valiku langetanud 29,1% valijaskonnast. Kõige kõrgem on seni olnud osalusprotsent Tartu linnas (33,7%) ja kõige madalam Ida-Virumaal (17,1%). http://www.delfi.ee/article.php?id=86323859

Uus ja tugev jõud tõstab Euroopas pead. Ajakirja Politico prognoosi kohaselt saab Euroopa Parlamenti umbes 250 euroskeptikut, ent on üsna ebatõenäoline, et nad suudaks omavahelistest erimeelsustest üle saada ja ühise fraktsiooni moodustada, sest tegemist on enam kui kirju seltskonnaga. Omajagu segadust on neil aga võimalik tekitada siiski. Täna valitakse Euroopa Parlamenti kokku 751 seadusandjat, ent nende arv langeb pärast Suurbritannia lahkumist, võimalik, et juba tänavu sügisel. Tõenäoliselt enim jõuab euroskeptikuid parlamenti Itaaliast, Prantsusmaalt, Ungarist ja veel Euroopa Liitu kuuluvast Suurbritanniast.

EKRE esinumbrid Euroopa Parlamendi valimistel Mart ja Martin Helme tegid täna parteikaaslasele Siim Pohlakule kuuluvas Tre Raadios oma tavapärast raadiosaadet "Räägime asjast" ja kutsusid hoolimata agitatsioonikeelust oma partei poolt hääletama.http://www.delfi.ee/article.php?id=86323163

Lauljatar Grete Paia on võtnud südameasjaks oma fännide poliitilise harimise ning saadab otse Brüsselist olulise sõnumi sellest, miks on oluline täna valima minna. http://www.delfi.ee/article.php?id=86323651

Euroopa Parlamendi valimiste e-hääletamine ja eelhääletamine jaoskonnas lõppes teatavasti kolmapäeval. Sellel osales 223 870 inimest ehk 25,4% valijaskonnast.http://www.delfi.ee/article.php?id=86294743

Kui eel- ja elektroonilisel hääletusel osalemata jäi, saab täna hääletada elukohajärgses valimisjaoskonnas! Ja võta vanaema ka kaasa, siis on pärast muljetada. #seekordlähenvalima #thistimeimvoting #valiomatulevik #chooseyourfuture #epvalimised2019

Kes pole oma valik veel teinud, võib otsuse langetamise lihtsustamiseks SIIT vaadata tööintervjuusid erakondade esinumbritega.

Kuidas kujutab korvpallur ette punktide lugemist europarlamendis? Miks võitleb Jaapani juurtega mees Euroopa immigratsiooni vastu? Eurovalimised keerutavad Euroopa Liidus üles kummalisi ja vahvaid olukordi. http://www.delfi.ee/article.php?id=86312439

Kes meist ikka nii väga teab, mis europarlamendis toimub? Muidugi, soovi korral võiks end kurssi viia, aga eriti ei viitsi.http://www.delfi.ee/article.php?id=86303901

Täna heisatakse Euroopa Parlamendi valimise päeva puhul sinimustvalged lipud, teatas riigikantselei.

Euroopa Parlament on kui omaette maailm, mille mõistmine võtab aastaid ja kus end kehtestada on äärmiselt keeruline. Eestil on seal kuus saadikut. Kuidas on nad oma tööga hakkama saanud?http://www.delfi.ee/article.php?id=86212707

Siinkohal on sobilik meenutada, et viimase uuringu tulemusi, mis ennustab suurt võitu sotsidele. http://www.delfi.ee/article.php?id=86309021