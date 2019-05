OTSEBLOGI ja FOTOD | Täna valitakse Euroopa Parlamenti. Kas Eesti inimesed avaldavad protesti ametisoleva valitsuse vastu? Kui tugeva tulemuse teevad paremäärmuslased üle liidu?

Kõik 444 valimisjaoskonda on avatud kell 9.00 – 20.00.

Hääletada saab üksnes oma elukohajärgses jaoskonnas. Kaasa tuleb võtta kehtiv isikut tõendav dokument, näiteks pass, ID-kaart või juhiluba. Valijakaarti ei ole vaja kaasa võtta. Eelhääletamisel ja e-hääletamisel antud häält täna muuta ei saa.

Terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse korral on võimalik ka kodus hääletada. Selleks tuleb esitada kirjalik taotlus oma elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile või kutsuda hääletuskast koju telefoni teel hiljemalt täna kella 14-ks.

Euroopa Parlamendi valimiste eelhääletamisel osales 25,4% valijatest, elektrooniliselt hääletas 155 521 inimest, jaoskonnas 68 349 inimest.

Euroopa Parlamendi valimised 2019

Soomes tegi lävepakuküsitluste kohaselt tugevaima tulemuse Koonderakond, mis võttis 20,9 protsenti häältest. Järgnesid sotsiaaldemokraadid 16,7 protsendi, rohelised 14,4 protsendi, Keskerakond 13,7 protsendi, Põlissoomlased 13,1 protsendi, Vasakliit 7,4 protsendi, Kristlikud Demokraadid 5,3 protsendi ja Soome Rootsi Rahvapartei 5,3 protsendi valijate toetusega. https://twitter.com/EuropeElects/status/1132693864530227202

Arvestades, et paljudes riikides on europarlamendi valimistest osavõtt tänavu oluliselt kõrgem kui viie aasta eest, tõotab oluliseks küsimuseks kujuneda, kes olid need poliitlised jõud, kes suutsid oma valijaid kõige enam mobiliseerida.

Hääletamine on Eestis lõppenud. Tulemusi hakatakse avaldama alates südaööst.

Saksamaal tõotab seekordsetest valimistest kujuneda veresaun valitsevatele erakondadele. Oodata on hoopis nn rohelist lainet: Die Grünenile ennustatakse suisa teist kohta konservatiivide järel. Paremäärmuslik Alternatiiv Saksamaale (AfD), mis maadleb erinevate skandaalidega, tegi küll parema tulemuse kui viie aasta eest, ent kukkus märgatavalt võrreldes üldvalimistega. Ka valimisaktiivsust ei hinnata Saksamaal kuigi kõrgeks. https://twitter.com/bopanc/status/1132690771176513538

Politico prognoosib, et osavõtt tuleb seekordsetel europarlamendi valimistel kõrgem pea kõikides Euroopa Liidu riikides. https://twitter.com/PoliticoRyan/status/1132668891438698497

Hispaaniaski on valimiskaktiivsus varasemast kõrgem: kohaliku aja järgi kella 18 seisuga oli oma hääle andnud 49 protsenti hääleõiguslikest inimestest, mida on suisa 15 protsendi võrra rohkem kui eelmistel valimistel samal ajal.

Taanis võivad tänavused europarlamendi valimised tulla ajaloo suurima aktiivsusega: seni on oma hääle andnud 46,6 protsenti valimisõiguslikest kodanikest, mida on pea kümne protsendi võrra rohkem kui eelmistel europarlamendi valimiste samal ajal. Valimisprognoosi kohaselt tuleb täna oma häält andma umbes 60,5 protsenti valijatest, mis purustaks eelmise rekordi 2009. aastast, kui europarlamenti käis valimas 59,5 protsenti taanlastest.

Telekanali ARD lävepakuküsitluste kohaselt tegi Saksamaal tugevaima tulemuse liidukantsler Angela Merkeli konservatiivne kristlik-demokraatlik ja kristlik-sotsiaalne liit (CDU/CSU), mis kogus 28 protsenti häältest. Järgnesid rohelised 22 protsendi, sotsiaaldemokraadid 15,5 protsendi, AfD 10,5 protsendi, FDP 5,5 protsendi ja Die Linke 5,5 protsendi häältega.

Euroopa Parlamendi valimistel oli kella 16ks hääletamas käinud 38,8% tallinlastestKella 16.00 seisuga oli Euroopa Parlamendi valimistel hääletamas käinud 103 636 tallinlast, ehk 38,8% hääleõiguslikest pealinlastest. Täna, valimispäeval, saab hääletada üksnes elukohajärgses valimisjaoskonnas. Valimisjaoskonnad suletakse kell 20.00E-hääletusel osales kokku 55 745 tallinlast, 25 häält läks tühistamisele.Euroopa Parlamendi valimistel 2014. aastal oli valimispäeval kella 16-ks valimas käinud 37,6 % pealinlastest.Seitse päeva kestnud eelhääletuse jooksul osales Tallinna valimisjaoskondades valimistel kokku 26 656 inimest, neist hääletas väljaspool elukohta 15 773 valijat ja elukohajärgselt 10 883 valijat.

Euroopa Parlamendi valimistel on pärastlõunaks oma valiku langetanud 34 protsenti valijaskonnast. Kõige kõrgem on seni olnud osalusprotsent Tallinnas (38,8 protsenti) ja kõige madalam Ida-Virumaal (21,9 protsenti). https://www.delfi.ee/news/eurovalimised2019/uudised/graafik-parastlounaks-oli-haaletanud-34-protsenti-valijatest?id=86323859

Jean-Claude Juncker kurjustas europarlamendi valimiste eel euroskeptikutest „rumalate natsionalistidega“, keda tõotab tänavu saata senisest oluliselt suurem edu.http://www.delfi.ee/article.php?id=86324955

Kell 12 oli Eestis valimas käinud 29,1% valijatest. Poltico ennustab selle põhjal, et siinseks valimisaktiivsuseks võib kujuneda 40%. Võrdluseks, Lätis on prognoositav aktiivsus 32% ja Leedus 50%.

Delfi fotograaf käis pärastlõunal Põhja-Tallinna valimisjaoskondades olukorda kaemas. Sealsed töötajad kinnitasid, et ehkki järjekorrad kuigi pikad ei ole, siis valijaid ikka jagub.

Keskpäevaks on oma valiku langetanud 29,1% valijaskonnast. Kõige kõrgem on seni olnud osalusprotsent Tartu linnas (33,7%) ja kõige madalam Ida-Virumaal (17,1%). http://www.delfi.ee/article.php?id=86323859

Uus ja tugev jõud tõstab Euroopas pead. Ajakirja Politico prognoosi kohaselt saab Euroopa Parlamenti umbes 250 euroskeptikut, ent on üsna ebatõenäoline, et nad suudaks omavahelistest erimeelsustest üle saada ja ühise fraktsiooni moodustada, sest tegemist on enam kui kirju seltskonnaga. Omajagu segadust on neil aga võimalik tekitada siiski. Täna valitakse Euroopa Parlamenti kokku 751 seadusandjat, ent nende arv langeb pärast Suurbritannia lahkumist, võimalik, et juba tänavu sügisel. Tõenäoliselt enim jõuab euroskeptikuid parlamenti Itaaliast, Prantsusmaalt, Ungarist ja veel Euroopa Liitu kuuluvast Suurbritanniast.

EKRE esinumbrid Euroopa Parlamendi valimistel Mart ja Martin Helme tegid täna parteikaaslasele Siim Pohlakule kuuluvas Tre Raadios oma tavapärast raadiosaadet "Räägime asjast" ja kutsusid hoolimata agitatsioonikeelust oma partei poolt hääletama.http://www.delfi.ee/article.php?id=86323163

Lauljatar Grete Paia on võtnud südameasjaks oma fännide poliitilise harimise ning saadab otse Brüsselist olulise sõnumi sellest, miks on oluline täna valima minna. http://www.delfi.ee/article.php?id=86323651

Euroopa Parlamendi valimiste e-hääletamine ja eelhääletamine jaoskonnas lõppes teatavasti kolmapäeval. Sellel osales 223 870 inimest ehk 25,4% valijaskonnast.http://www.delfi.ee/article.php?id=86294743

Kes pole oma valik veel teinud, võib otsuse langetamise lihtsustamiseks SIIT vaadata tööintervjuusid erakondade esinumbritega.

Kuidas kujutab korvpallur ette punktide lugemist europarlamendis? Miks võitleb Jaapani juurtega mees Euroopa immigratsiooni vastu? Eurovalimised keerutavad Euroopa Liidus üles kummalisi ja vahvaid olukordi. http://www.delfi.ee/article.php?id=86312439

Kes meist ikka nii väga teab, mis europarlamendis toimub? Muidugi, soovi korral võiks end kurssi viia, aga eriti ei viitsi.http://www.delfi.ee/article.php?id=86303901

Täna heisatakse Euroopa Parlamendi valimise päeva puhul sinimustvalged lipud, teatas riigikantselei.

Euroopa Parlament on kui omaette maailm, mille mõistmine võtab aastaid ja kus end kehtestada on äärmiselt keeruline. Eestil on seal kuus saadikut. Kuidas on nad oma tööga hakkama saanud?http://www.delfi.ee/article.php?id=86212707

Siinkohal on sobilik meenutada, et viimase uuringu tulemusi, mis ennustab suurt võitu sotsidele. http://www.delfi.ee/article.php?id=86309021