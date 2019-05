OTSEBLOGI JA FOTOD | Erakondade esinumbrid võtavad "Valimisstuudios" mõõtu

Teemadeks on suhted Venemaaga, majandus- ja keskkonnapoliitika.

Stuudiosse on kutsutud Yana Toom, Andrus Ansip, Riho Terras, Marina Kaljurand, Mart Helme, Lauri Hussar, Evelin Ilves ja Artur Talvik. Saatejuhid on Mirko Ojakivi ja Andres Kuusk.

Valimisstuudio

Esimene etapp valimisstuudiost on läbi.

Hussar ja Toom nüüd vaidlevad, kas trollivabrikud on Eestis olnud või ei ole. Helme ütleb, et neil ei ole olnud ühtegi trollivabrikut.

Kaljurand: Ainuke süüdistus siin saalis on olnud Helme süüdistus SDE suunas, et nad hävitavad rahvusriike. See on demagoogia. See on vale. Täna ei ole Eestis ühtegi erakonda, kes tahaks hävitada rahvust. See, et te olete selle teema monopoliseerinud, ei ole ka õige. Sotsid seisavad Eesti eest sama palju, kui mitte rohkem, kui teie.

Mart Helme: Meid süüdistatakse populismis päevast päeva peavoolumeedias. Meil on selle üle ainult hea meel, sest nii nagu me Euroopa poliitikas räägime ainult Venemaast, siis Eesti poliitikas EKREST. Me täname!

Ansip: Eks populistid on ise põhjust andnud, miks neist räägitakse. Me ei peaks neist rääkima. Populistid ei saa nii palju hääli, et saada kolme hulka.

Evelin Ilves: Parempopulistid on kindlasti vihasemad ja õhutavad viha Euroopas rohkem, mis destabiliseerib kogu Euroopa elu tervikuna.

Talvik Viie tähe liikumisest: Nad ei ole vasakpopulistid. Nad ei ole ei liberaalid ega konservatiivid. Venemaa rahade juures unustame ära, et Eesti on olnud see toru, mille kaudu raha Venemaale voolab. See kõik on käinud läbi Eesti.

Helme: Kui räägime rahast - Toom ütles õigesti - Saksamaa elab Venemaa toorainest. Merkel annab Venemaale raha! Kes on suurem Vene sõber, kas Marine LePen, kes on võla tagasi maksnud, või Merkel, kes toetab Venemaad finantsiliselt agressiivse poliitika ajamiseks

Toom, kas teate lahendust, kuidas lõpetada Moskva sekkumine? Toom: Olen nõus, et Venemaa raha ei ole hea, aga kas Hiina raha oleks hea? See peab olema läbipaistev ja tulema sealt, kus jagatakse ühiseid väärtusi. Olen ka nõus konsensusega, aga ka see peab olema selgelt läbipaistev. Praegu pole meil õrna aimugi, mis toimub EL-i nõukogus, kuidas seal konsensusi tehakse.

Marina Kaljurand: Moskva on mänginud liikmesriike üksteise vastu ja toetab teadlikult liikmesriike. Ka LePeni visiit Eestisse oli Venemaa jaoks hea.

Hussar Austria poliitikast: Vene raha on küsinud paljud paremäärmuslikud erakonnad üle Euroopa. Euroopa poliitikas on seda Venemaaga flirti liiga palju.

Ansip: Olen siinkohal Helmega ühel meelel, et konsensus on nö väljapressitud - kuid mitte nii südamest tulev konsensus on parem kui kellegi mahahääletamine.

Helme: Konsensus on tore asi ja seda on aetud taga kogu ajaloo. Tegelikult on see konsensus olnud väljapressitud. Tihti peale on see pool-vägistamise konsensus.

Mida tähendab Eesti jaoks, kui välispoliitikat ei kujundata ühtselt? Terras: Olen veendunud, et seal peab kõik olema konsensuslik. Toom: Saksamaa gaasist suur osa tuleb venemaalt ja seetõttu tuleb ka Nord Stream 2

Talvik õnnitles kõiki Elurikkuse päeva puhul. Euroopa poliitika Venemaa suhtes on silmakirjalik olnud. "Kummaline, kui Saksamaa Mercedes ehitab suure tehase Venemaale, aga Eesti põllumees imeb käppa," kommenteeris ta Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioone.

Mart Helme: Venemaa võib arvestada küüniliselt sellega, et annekteerimine, sõja alustamine ja muu selline on andestatav.

Esimesena saab sõna Riho Terras, teemaks on Venemaa. Terras kritiseeris Euroopa Nõukogu otsust Venemaale hääleõiguse tagasi andmise osas

Üle neljandiku valijatest on oma hääle andnud. Kel see veel tegemata, saab oma otsuse kujundada näiteks tänase debati tulemusel.https://www.delfi.ee/news/eurovalimised2019/uudised/euroopa-parlamendi-valimiste-eelhaaletamisel-osales-veerand-valijatest?id=86294743