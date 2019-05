Miks pidi Eesti eile ootama keskööni, et valimistulemused välja kuulutada?

Küsimusele aitas vastuse leida vabariigi valimisteenistuse kommunikatsioonijuht Kristi Kirsberg: "Euroopa parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitlev 1976. aasta akt ütleb, et valimistulemuste lugemine ei või alata enne seda kui valimise on lõpetanud nende liikmesriikide valijad, kes valivad viimasena."

Seadusandlust täiendati 2002. aastal, kui muudeti ära see, et enne viimase jaoskonna sulgemist ei tohi alustada häälte lugemist. Nimelt lisati uues sõnastuses, et enne kõikide jaoskondade sulgemist ei või liikmesriik oma tulemusi avalikustada.

Lisaks näeb Euroopa parlamendi valimise seaduse § 56 Eestis ette: "Häälte lugemist alustatakse valimispäeval pärast hääletamise lõppemist Eestis. Hääletamistulemusi ei või avaldada enne hääletamise lõppu kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides."