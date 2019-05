May de facto asetäitja: Suurbritannia peab Euroopa Parlamendi valimistest osa võtma

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 23. mail, aga May on öelnud, et Suurbritannia ei pea neist osa võtma, kui parlament Brexiti-plaani enne seda heaks kiidab, vahendab BBC News.

Nüüd ütles ametlikult valitsuskantseleiministri (Minister for the Cabinet Office) ametinimetust kandev Lidington, et „kahetsusväärselt ei ole võimalik lõpetada seda protsessi” enne kuupäeva, pärast mida on Ühendkuningriik ametlikult kohustatud valimistest osa võtma.

Suurbritannia pidi Euroopa Liidust lahkuma juba 29. märtsil, aga et parlament sõlmitud kokkulepet heaks ei kiitnud, pikendati tähtaega 31. oktoobrini. Lahkuda võib ka varem, aga kui ei ole lahkutud 23. maiks, on Suurbritannia õiguslikult kohustatud võtma osa Euroopa Parlamendi valimistest ja saatma oma rahvaesindajad Brüsselisse.

May pressiesindaja ütles, et peaminister kahetseb sügavalt, et Ühendkuningriik ei lahkunud märtsis, nagu oli plaanitud, ja teadvustab, et paljud inimesed tunnevad suurt pettumust, et Euroopa valimised toimuvad. Siiski loodab May, et parlament kiidab Brexiti-plaani heaks enne, kui Euroopa Parlamendi uus koosseis juulis kokku tuleb.

Briti valitsus jätkab läbirääkimisi opositsiooniliste leiboristidega, et patiseis Euroopa Liidust lahkumise tingimuste üle parlamendis murda.

Leiboristide esindaja Rebecca Long Bailey ütles eile, et midagi ei ole kokku lepitud ja valitsus peab endiselt oma punaseid jooni edasi liigutama, et kompromissile jõuda.