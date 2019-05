Kuidas läks Soomes teadaolevalt esimese välismaalasena europarlamenti kandideerinud eestlasel?

Soome poliitikas tegutseb Kajak kolmandat aastat. Ta alustas Espoo linnas, kus kandideeris 2017. aastal kohalike omavalitsuste valimistel, juhtides kampaania käigus tähelepanu kehvast ehituskvaliteedist tingitud hallitusele Soome koolimajades. Valimisdebüüt piirdus 38 häälega, kuid Kajak ütles, et see oli tema jaoks „pilootprojekt“.

Poliitikasse viis Kajaku tutvus Soome peaministri Juhani Sipilä nõunikuga, kes ühel sünnipäeval lihtsalt rääkis Kajaku ära. „Ta ütles, et mul on võimalik olulistes küsimustes kaasa rääkida ning näidata kõikidele kritiseerivatele jonnipunnidele, et pole mõtet ainult suud pruukida, tuleb tegutseda.“ Nüüd on Kajak Espoos erakonna Leppavaara piirkonna esimees ning seotud ka erakonna Espoo kontori tööga.

Kajakule on südamelähedane rändeteema. Ta ütleb, et Euroopas räägitakse palju pagulastest, kes tulevad kriisikolletest. Kuid nendega seotud probleemid demoniseerivad teist tüüpi sisserändajaid, kes tulevad raha teenima ja end üles töötama.

Soome peaks tema hinnangul majandusinimeste rännet palju rohkem soodustama. Selles olevat Eesti Soomest pikalt ees – Eestis on välismaalaste meelitamiseks vähem bürokraatiat firmade loomisel ning e-residentsuse programm.

