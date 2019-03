Kaljulaid ei kandideeri Keskerakonna nimekirjas europarlamenti

Põhja-Tallinna piirkond ei esitanud Kaljulaid kandidatuuri, sest ta ise ei soovinud seda, vahendab ERRi uudisteportaal.

Kaljulaid ütles, et tema poliitiline tulevik on üldse lahtine, sest ta on vastu EKRE-ga ühise valitsuse loomisele. Lõplikud otsused langetab ta alles seejärel, kui uus koalitsioonileping on valmis.

Keskerakonnna juhatus koguneb nimekirja koostamist arutama ülehomme.