Jaak Madisoni kinnitusel külastab Eestit peagi Marine Le Pen

"Väike uudis etteruttavalt: lähiajal külastab Eestit Prantsusmaa populaarseim rahvuslane, Marine Le Pen, koos mitme teise parempoolsega. Euroopa Parlamedi valimiste raames. Lähipäevil rohkem infot avalikkusele," ütleb Madison.

Marine Le Pen on Prantsusmaa poliitik, paremäärmusliku Rahvusrinde juht ja Euroopa Parlamendi liige.

Muu hulgas on ta näiteks öelnud, et kui ta ise oleks Prantsusmaa president, siis korraldataks riigis referendum Euroopa Liitu kuulumise üle. Ta on kutsunud ka üles lõpetama tasuta hariduse andmise välismaalastest lastele.