Isamaa suunad eurovalimistel: eraldame Tallinna, et suunata Euroopa vahendeid maapiirkondadesse

Isamaa volikogu esimehe Sven Sesteri sõnul peavad Eesti esindajad julgelt seisma Euroopa ühiste seisukohtade kujundamisel just Eesti huvide eest. „Euroopa koostöö on Eesti huvides, kuid ühisosa otsides ei tohi unustada enda huvisid kaitsta. Peame pingutama Euroopa väärtusruumi säilimise eest ning selle keskmes on Euroopa kultuuri- ja vaimupärandi väärtustamine ning kontrollitud migratsioonipoliitika,“ ütles Sester.

Sester rõhutas, et Isamaa näeb Euroopa Liitu rahvusriikide liidu mitte liitriigina. „Rahvusriikide Euroopa Liidu kestmine ja koostöö on parim Eesti turvalisuse ja jõukuse tagaja.“

Ta lisas, et Isamaa jätkab oma senist poliitikat ja erilist tähelepanu pööratakse Euroopa välis- ja kaitsepoliitikale. „Isamaa programm ja valimisnimekiri näitavad, et meie jaoks on oluline ELi liikmesriikide koordineeritud kaitse- ja välispoliitika. Selle tagamisse on oluliselt panustanud Tunne Kelam, kes on Euroopa Parlamendi suurimas fraktsioonis EPPs seisnud ka selle eest, et Euroopa riigid seisaksid ühtselt vastu Venemaa agressioonidele.“