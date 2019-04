Isamaa jäi eurovoliniku kohast ilma, Ansipi järglaseks saab Kadri Simson

Keskerakonna riigikogu moodustatav fraktsioon teatas täna hommikul, et valis oma esimeheks praeguse majandusministri Kadri Simsoni. See tähendab, et Simson ei jätka moodustatavas Keskerakonna-EKRE-Isamaa koalitsioonis ministriametis ja taandub parlamenti.

Kuigi Simsonil on varasematest aastatest tohutult fraktsiooni juhtimise kogemust kogunenud, pole see käik aga mõeldud selleks, et jääda pikemalt riigikokku.

Simsonile lähedased allikad teadsid täna Delfile kinnitada, et temast on saanud sisuliselt Eesti järgmise eurovoliniku kandidaat. „Jah, selles on kokku lepitud,“ ütles koalitsioonikõnelustest hästi informeeritud inimene.

Kuigi ministrikohtade ja nende täitjate nimede lukku panemise üle on veel arutelusid, siis tänase riigikogu esimehe valimise tõttu tuli võimukõneluste pidajate vahel varem ära jagada nö valitsuse välised kuid traditsiooniliselt võimupiruka jagamisega koos ära määratavad ametikohad.