Gräzin: kandideerin Euroopa Parlamenti ilmselt Keskerakonna nimekirjas

"Kui Keskerakond ja mina vaatame elu loogikat, siis oleks see täiesti mõistlik, loogiline ja arukas samm," vahendab ERRi uudisteportaal Gräzini kommentaari raadiouudistele.

"Kui midagi paha vahele ei tule, siis ma arvan, et nii läheb," ütles Gräzin, lisades, et põhimõtteliselt on tal Keskerakonnaga kokkulepe olemas.

Gräzin põhjendas Keskerakonna nimekirjas kandideerimist oma endise erakonna ja Keskerakonna maailmavaatelise sarnasusega. "Keskerakond ja Reformierakond on oma maailmavaadetelt ülimalt sarnased," ütles ta, viidates, et mõlemad kuuluvad Euroopas ka samasse poliitilisse katusorganisatsiooni, ALDE-sse.

Euroskeptiliste vaadetega poliitik märkis ka, et talle sobib Keskerakonna mõnede, maailmavaatelt tsentrist paremale kalduvate liikmete euroskeptilisus.