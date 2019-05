Gräzin ja Toom ALDE-sse kuuluvuse osas erimeelsustel. Gräzin: väljaviskamises poleks mitte midagi halba

Yana Toom sõnas, et just Saksa vabade demokraatide (FDP) saadikud on need, kes Keskerakonna väljaheitmise mõtteid ALDE-s mõtisklevad.

"Niipea kui teema kerkis, ma rääkisin (erakonna juhi - H.N) Guy Verhofstadti ja (erakonna presidendi - H.N) Hans van Baaleniga ja mulle mõlemad kinnitasid, et seda ei ole ALDE-s arutatud. Sellised on liikmete seisukohad. On ka toetavaid seisukohti ja on ka selliseid, mittetoetavaid. Kirjutasin veel Sophia in't Veldile (ALDE asepresident - H.N), kes kinnitas mulle samuti, et seda arutatud ei ole. Ta lubas asju uurida," sõnas Toom.

Toom lisas, et järgmisel nädalal on plaanis tal kohtumine erakonna juhtidega, et Keskerakonna tulevikku ALDE-s analüüsida.

Keskerakonna ridades europarlamenti pürgiv Igor Gräzin sõnas, et väljaviskamises poleks mitte midagi halba, sest ALDE on muutunud. "See on muutunud sisuliselt purupunaseks ja padusotsialistlikuks asjaks," sõnas Gräzin Delfile.

"Fraktsiooni esimees on täesti avalikult hakanud dikteerima, missutust valitsust Eesti tohib teha. Ta ütles, et liberaalid fašistidega diile ei tee. Ta eksis kaks korda. Esiteks pole EKRE fašistid ja teiseks pole liberaalid liberaalid, vaid sotsialistid," sõnas Gräzin.

"Isiklik arvamus on see, et Keskerakonna praegune olemine ALDEs oli sisuliselt viga, sest Keskerakond on tsentristlik, demokraatlik ja hõlmav erakond. ALDE on väljaarvav ja sotsialistlik partei, kelle eesmärk on taastada riiklik kapitalism, mis avab tee sotsialismile. Siin lähevad teed lahku," arvas ta, et Keskerakond võiks ALDE-st lahkuda.