GRAAFIK | Valimiste eel on kõige populaarsemad sotsid, Reformierakond jääb napilt maha

Antud tulemuste korral jaguneks mandaadid nelja erakonna vahel ning SDE (Marina Kaljurand ja Indrek Tarand) ning Reformierakond (Andrus Ansip ja Urmas Paet) saaksid Euroopa Parlamenti kumbki kaks kohta. Ülejäänud kaks mandaati jagaks omavahel Keskerakond (Yana Toom) ning EKRE (Jaak Madison). Kui Eestile lisanduks Euroopa Parlamendis veel üks koht, siis läheks see Keskerakonnale (Igor Gräzin).

Kõige populaarsemad kandidaadid on Marina Kaljurand (18,6%), Andrus Ansip (10,4%) ning Yana Toom (9,9%). Marina Kaljuranna populaarsuse toel pääseks Euroopa Parlamenti ka teine SDE kandidaat, kuid praeguse seisuga pole kindel, kas see on Indrek Tarand või keegi teine, sest kõikide teiste kandidaatide toetus jääb alla 1%.

Küsitluses esitati vastajatele täielik Euroopa Parlamendi valimistel osalevate kandidaatide nimekiri ning küsiti: „Millise kandidaadi poolt annaksite oma hääle juhul, kui Euroopa Parlamenedi valimised toimuksid järgmisel pühapäeval?“ Sellisel kujul imiteerib küsitlus situatsiooni valimiskabiinis või e-hääletades. Küsitlusperioodi viimane nädal langes kokku e-hääletamise ja eelhääletamisega, mistõttu sisaldavad viimase küsitluslaine andmed ka teatud ulatuses oma valiku langetanud inimeste hinnanguid.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel viis uuringufirma Norstat Euroopa Parlamendi valimiste eel alates 5. aprillist iganädalaselt läbi kokku seitse kandidaatide populaarsuse küsitlust.

Värskeimad tulemused võtavad kokku uuringufirma Norstat Eesti AS poolt 29. aprillist 22. maini läbi viidud neli küsitlust, mille raames küsitleti kokku 4000 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.