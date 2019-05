GRAAFIK | Sotsid tõusid eurovalimiste eel toetuselt kolmandaks, tihedalt Keskerakonna kannule

Sotsiaaldemokraatliku erakonna valimispidu pubis Pööbel. Foto: Rauno Volmar

Arvamusküsitluse kohaselt on kõige populaarsem Euroopa Parlamendi valimiste nimekiri Reformierakonnal. Teisel kohal on Keskerakond, kellel on tihedalt kannul sotsiaaldemokraadid (SDE), selgub Ühiskonnauuringute instituudi tellimusel valminud uuringufirma Norstat uuringust.