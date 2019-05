GRAAFIK | Kõige aktiivsemalt on europarlamenti valitud internetis ning Tartus

Riigikogu valimised 2019. Foto: Irina Mägi

Täna õhtu kella 20 seisuga on Euroopa Parlamendi valimistel oma hääle andnud 126 627 valijat, mis moodustab 14,3% nende üldarvust. Elektrooniliselt on hääletanud 94 558 inimest, jaoskondades on antud 32 069 häält.