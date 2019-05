FOTOD | Erakondade valimispeod koguvad tuure, sotsid säravad, isamaalased vaatavad hokit

Reformierakond ootab europarlamendi valimistulemusi Kultuurikatlas. Pidu on täies hoos - süüakse ja juuakse ning nauditakse bändi esinemist.

Sotsiaaldemokraadid on kogunenud Rotermannis asuvasse restorani Platz. Meeleolud on ülevad, juuakse veini ja keerutatakse tantsu.

Keskerakond ootab valimistulemusi oma kontoris, kus on laud head ja paremat täis ning lilled ootel vaasis.

Isamaa valimispidu toimub restoranis Fork, kus on üpris rõõmus meeleolu: süüakse ja juuakse veini. Erakonna liidri Helir-Valdor Seederi pilk on siiski peamiselt ekraanil - vaja ju valimiskajastust jälgida. Mart Luik muigas aga, et praegu on fookus pigem jäähoki finaalmängul, sest tulemuste ootamisel ju paus, nendega läheb veel aega.