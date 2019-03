Evelin Ilves kandideerib Euroopa parlamenti roheliste nimekirjas

Delfil ei õnnestunud Evelin Ilvest kommentaarideks tabada.

Roheliste peasekretär Joonas Laks palus, et Ilves jagaks selle kohta ise kommentaare. ERR-ile lubas Evelin Ilves oma otsuse teatavaks teha teisipäeval.

Ilves on juba varasemalt meediale jaganud, et kavatseb eurosaadikuks kandideerida, kuid jättis lahtiseks selle, millise erakonna nimekirjas seda teha. Siiski on ta öelnud, et ei jaga täpsemaid kommentaare enne, kui ametlikult on välja kuulutatud valimistulemused.

