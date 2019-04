EUROPARLAMENDI VALIMISED | Uuring annab Keskerakonnale tormihoiatuse

26. mail toimuvad Eestis Euroopa Parlamendi (EP) valimised. Eesti senine kogemus näitab, et Euroopa Parlamendi valimiste tulemused erinevad oluliselt riigikogu valimiste tulemustest, sest EP valimised on üsna selgelt isikuvalimised.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna tellitud Norstati küsitlus näitab, et EP valimiste põhikandidaatide toetus erineb oluliselt nii erakondade reitingutest kui hiljutistest valimistulemustest.

Nagu ikka, tõotab EP valimistel osalusprotsent tulla pigem madal. Vaid 44 protsenti inimestest kavatseb kindlasti osaleda, 24 protsenti osaleb arvatavasti.

Kindlasti valima minejate seas on mehi rohkem kui naisi ja eestlasi rohkem kui venelasi. Vanuse kasvades kasvab ka valima minemise tõenäosus. Väga suur on hariduslõhe, kõrgharidusega inimestest kavatseb valima minna 62 protsenti vastanutest, aga algharitusega inimestest vaid veerand. Kõige vähem on kindlaid valijaid külades, kõige enam Tallinnas.