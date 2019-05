Euroopa Parlamenti valitud Sven Mikser loobub ilmselt sotside juhiks pürgimisest

Eile selgus, et Marina Kaljuranna suurepärase valimistulemuse tuules pääseb Euroopa Parlamenti ka Sven Mikser.

Kas loobute erakonna juhiks kandideerimisest? Mikser sõnas Delfile, et kui otsuse selle kohta langetab, siis teavitab esmalt erakonnakaaslasi. Praegu ta seda teinud pole. "On selge, et suurt parlamendierakonda ei saa juhtida edukalt pool aega riigist väljas olles," märkis Mikser. Ta peab silmas, et eurosaadikuna ta kahel toolil istuda ei tahaks.

Kuigi ta seda otse veel välja ei ütle, on seega väga tõenäoline, et lähiajal ta oma kandidatuuri taandab. Mikser tunnistas, et oli mõneti ootamatu, et ta valituks osutus. "Ma teen kõik otsused kaalutuletult, ilma kaaluka põhjuseta mandaadist ei loobu. Täna on valijad meile kaks mandaati andnud, mina lähtun valijate poolsest juhisest," viitas ta, et plaanib Euroopa Parlamenti minna.

Lisaks talle kandideerivad sotside juhiks Indrek Saar, Lauri Läänemets ja Riina Sikkut.