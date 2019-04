Euroopa liberaalid Keskerakonna väljaviskamise kavast: puhas kuulujutt!

Näiteks Äripäev kirjutas, et säärastest kuulujuttudest on kuulnud reformierakondlasest europarlamendi saadik Urmas Paet. Kuid samas väitis keskerakondlasest eurosaadik Yana Toom, et tema teada sellist kava pole, küll loetakse ALDE-s huviga uue valitsuse koalitsioonilepet.

ALDE partei pressiesindaja Didrik de Schaetzen teatas ametlikult nüüd Delfile, et mingit Keskerakonna karistamisaktsiooni kavas ei ole. „Ma saan kinnitada: see on kuulujutt,“ sõnas de Schaetzen.

„Keskerakonna liikmelisus ALDE parteis ei ole päevakorras ei ALDE büroo istungil ega eeloleval ALDE üldkogul, mis toimub 28. juunil Zürichis [Šveitsis],“ kinnitas üle-Euroopalise liberaalide alliansi ametlik kõneisik veel lisaks.