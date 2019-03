Eestist saadikute arv Euroopa Parlamendis oleneb Brexitist

Detsembris muudetud Euroopa Parlamendi valimise seadusest kaotati ära valitavate saadikute täpne arv, vahendab ERRi uudisteportaal.

Kui seni öeldi seaduses, et Eestist valitakse kuus Euroopa Parlamendi liiget, siis see asendati sõnastusega: "Eestist Euroopa Parlamenti valitavate liikmete arv on sätestatud Euroopa Liidu õigusaktides".

Valimisteenistuse pressiesindaja Kristi Kirsberg ütles ERR-ile, et tänaste teadmiste juures valitakse Eestis seitse Euroopa Parlamendi saadikut.

Kirsberg rõhutas, et hetkel on kaks võtmetähtsusega kuupäeva. Kui Ühendkuningriik 29. märtsil - nagu hetkel kokku on lepitud - Euroopa Liidust lahkub, on Eestil Euroopa Parlamendis seitse liiget. Kui brittide lahkumine toimib pisut hiljem, aga siiski enne 2. juulit, kui Euroopa Parlamendi uus koosseis esimest korda kokku tuleb, on Eestil samuti seitse liiget.

Kui Brexit lükatakse pikemalt edasi või jääb üldse ära, jääb Eestile kuus kohta.

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 26. mail. President Kersti Kaljulaid kuulutas Euroopa Parlamendi valimised välja 22. veebruaril, kandidaatide registreerimiseks esitamine algab 27. märtsil ja lõpeb 6. aprillil kell 18.00.