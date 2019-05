DELFI ERISAADE: Yana Toom: Keskerakond peab panema võimuliidule tööle hakkamise viimase tähtaja!

„Rahvas ütles, mis valitusest arvab ja kui seda kuulda ei võeta, siis on järgmine kord tulemus veelgi masendavam. Loodan, et valitsus võtab seda kuulda,“ lisas reformierakondlane.

Ansip tõi näiteks, et uudiste kohaselt on Saksamaa kantsler Angela Merkel äsja kokku kutsunud oma koalitsiooni kriisikõnelused, sest võimuliitu kuuluvatel kristlikel demokraatidel ja eriti sotsiaaldemokraatidel ei läinud valimistel sugugi väga hästi.

Viimane tähtaeg

Toom tõdes, et rahvas on signaali kuuldavalt ja selgelt saatnud.

„Signaal on saadetud, signaal on ka saadud,. Vaatame , kuidas nüüd läheb. Valitsus pole veel töölegi hakanud, sest pidevalt klaariti arveid ja pesti musta pesu,“ seletas Toom, kes avaldas lootust, et valimiste selja taha jäädes võiks võimuliit lõpuks asjadega tegelema hakata.

Kuid ta lisas, et tema hinnangul peaks Keskerakond panema paika selge tärmini, millal otsustada, kas koalitsioon jätkab või läheb laiali.

„Minu ettepanek koduerakonnale on see, et peame panema paika mingi tähtaja, ja kui selleks tähtsajaks asjad töötama ei hakka, siis ei hakkagi töötama,“ põrutas Toom Delfi erisaates.

Keskerakondlase arvates peaks see tähtaeg olema juba sügisel. „See peaks olema kindlasti enne seda, kui minnakse eelarve juurde. Sest muidu on juba hilja“

