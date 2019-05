DELFI TÖÖINTERVJUU | Mart Helme: Le Pen ei võtnud Putinilt raha! Kas nägite, et ta ladus rahapakke?

„No jätke, te ju teate väga hästi, et ta ei võtnud Putinilt raha. Olete te näinud, et Putin ladus talle pakid lauale? Mida te räägite..“ protestis Helme ja väitis, et Le Pen sai hoopis Tšehhi raha: „Ta võttis Tšehhi pangalt raha, mille filiaal oli Venemaal.“

Faktiparanduse peale, et tegemist oli Vene panga Tšehhi kontoriga, ei lasknud EKRE esimees end kõigutada.

„Või oli see vastupidi. Kuna see sama liberaalne Euroopa keeldus talle raha andmast. Väga selge, eurooplased mõtlesid täpselt oma rikutuse piires – raha me talle ei anna, siis ta kukub läbi..,“ põhjendas ta.

Lihtsalt oigan

Helme emotsioonid kasvasid veelgi, kui talt päriti, kuidas ikkagi üks kõvahäälselt eestimeelne erakond saab taolise russofiilse seltskonnaga Euroopas koostööd teha?

„Kuulge, jätke järele, Ma lihtsalt oigan! Kas te midagi natuke arukamat ei oska välja mõelda?“

Endine suursaadik leidis, et Euroopas valitseb lausa II maailmasõjaga võrdne olukord, kus vastase purustamise nimel võib teha koostööd kellega tahes.

„Kes olid liitlased II maailmasõja ajal? USA ja Nõukogude Liit. Kas nad jagasid mingeid ühiseid ideoloogilisi vaateid? Ei. Küll oli neil ühine vaenlane, kes oli vaja purustada. Kui see saab purustatud, siis nende teed läksid kohe laiali. Meil on praegu ühine vaenlane: liberaalne, globalistlik, rahvusriike hävitav Euroopa Komisjon ja selle ideoloogia. See, kas keegi armastab Putinit või vihkab Putinit, see on meie erimeelsus, aga sellele me ei pööra praegu tähelepanu, sest first things first!“

EKRE eurovalimiste lühikeses programmis, pole leida miskit suuremate EL-i ees seisvate väljakutsete kohta, ei majanduslikus vaates ega näiteks sõnagi kliimapolitiikast. Mart Helme oli aga valmis varmalt jagama EKRE vaateid neile küsimustele.

Võimulepe pole miski

Näiteks tööstuse CO2 heitmete vähendamisele suunatud poliitikat nimetas ta „blufiks“. Samas on EKRE enda poolt koos Keskerakonna ja Isamaaga allkirjastatud koalitsioonileppes sees lubadus jätkata EL-i kliimaeesmärkide täitmist CO2 heitmete vähendamise teel.

Helme ei pidanud võimuliidu lepingut suurt miskiks. „Koalitsioonilepe võib seda rääkida, aga põhimõtteliselt on koalitsioonis ka kokkulepe, et kui konsensust mingis küsimuses ei saavutata, siis neid samme ei astuta. Kui meie konsensust ei anna, siis neid samme ei astuta,“ põrutas ta.

Mis puudutab majanduspoliitikat, siis Mart Helme tööintervjuud vaadates saab teada, kuidas tema meelest peaks Euroopa võtma eeskuju hoopis Hiinast, kus polevat majandust lämmatavaid direktiive. Samuti seda, et Eesti ettevõtjad on Helme väitel EL-is oldud aja jooksul kõvasti kaotanud ning ei mahtuvat üldse Euroopa ühisturul tegutsema – tõsiasi, mille Helme enda sõnade kinnituseks avastas Moskva turuga suheldes seal 90-ndate alguses suursaadik olles.

Mart Helmet intervjueerivad LP ja Kroonika peatoimetaja Ingrid Veidenberg, Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora ja Delfi ning Eesti Päevalehe ajakirjanik Raimo Poom.