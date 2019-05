DELFI TÖÖINTERVJUU | Marina Kaljurand tänab Taavi Rõivast: oleksin pensionieani välisministeeriumis ära loksunud

Samas ei olnud sugugi sotsid need, kes Keljuranna poliitikasse meelitasid. Hoopis Reformierakonna peaminister Taavi Rõivas kutsus ta välisministriks. Kas tagantjärgi vaadates oleks praegune eurokandidaat ilma selle kutseta ikka välisministeeriumis?

„Suure tõenäosusega jah. Eks see oli minu mugavustsoon. Olin olnud juba kuues riigis suursaadik, tean, et olen hea diplomaat, olin olnud asekantsler. Suure tõenäosusega oleksin niimoodi pensionieani ära loksunud,“ arvas Kaljurand oma hüppe kohta. „Olen väga tänulik, et selline pööre tuli ja astusin oma mugavustsoonist välja.“

Samas ütles Kaljurand, et teda südametunnistus küll ei piina, et sai Reformierakond tegi ta ministriks, kuid nüüd on hoopis sotside liige.

Pole süümepiinu

„Absoluutselt ei piina. Kui meenutate, siis see oli ju Reformierakonna, sotside ja Isamaa valitsus. Ükski minister ei saa valitsuses esindada erakonda ega peaministrit. Ta esindab kogu valitsust ja seeläbi ka kogu rahvast. Jah, mul olid mõned mõtted, millise erakonnaga liituda, aga see oli kerge otsus, sotsideega seob mind kõige rohkem.“

Loe veel

Tööintervjuud vaadates saab veel teada.. -Miks peab Marina Kaljurand Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Junckerit kehvaks diplomaadiks?



-Kas sotside välispoliitika taustaga kandidaat on valmis europarlamendis tarbijaõiguste või põllumajanduskomisjonis töötama?



-Millises osas keeldub Kaljurand täitmast sotside Tallinna parteikontori korraldusi?



-Kas ta võiks eurovalimistel saada rohkem hääli, kui oli kunagi sotsiaaldemokraadid suurele võidule viinud Toomas Hendrik Ilves?

Marina Kaljurand rõhutab kampaaniamaterjalides oma teeneid Eesti riigi ees – näiteks osalemist USA president Barack Obama visiidi korraldamises või siis Eston Kohveri vabastamises Venemaalt. Tööintervjuu komisjon küsis kriitiliselt: kas kandidaat ei ehi end võõraste sulgedega?

Obama ja Kohveri suled

Obama visiidi peamised korraldajad olid toonase riigipea Toomas Hendrik Ilvese kantselei ja USA saatkond Tallinnas. Eston Kohveri vabastamise läbirääkimisi pidas sel ajal siseministriks olnud Hanno Pevkur.

„Ma pole kuskil öelnud, et need on minu ainuteened, et olen need korraldanud. Aga kordan veelkord nende visiitide korraldamisse ja Eston Kohveri koju toomisesse on sama suur, kui paljudel teistel riigiametnikel,“ väitis Kaljurand vastu.

Sotside esikandidaat seletas, miks teda polnud Kohveri vabastamise pressikonverentsil, kuigi teened olevat selles suured.

„Sellepärast, et diplomaadid reeglina ei tule lavale, kui ei pea seda tegema. Diplomaadid töötavad lava taga. Ja kui meenutate, mis päeval Eston Kohver vabanes, siis ta vabanes päev enne seda, kui pidin ÜRO-s kohtuma Venemaa välisminister Sergei Lavroviga, kes ilmselgelt püüdis selle küsimuse lahendada enne seda, kui ta saab kokku Eesti välisministriga.“

„Eston Kohver poleks vabanenud, kui meid poleks aidanud teised, see oli liitlaste, partnerite surve. Ma ei olnud number üks viiul selle asja lahendamisel, aga andsin oma panuse.“

Pakub ennast ise

Euroopa sotsid seisavad naiste-meeste võrdõiguslikkuse eest, aga Kaljurand saatis paljudesse Eesti postkastidesse kaardi, kus rõhutab, et naiselik vaist teeb temast parima Euroopas – kentsakas jutt sotsilt või kuidas?