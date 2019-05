DELFI TÖÖINTERVJUU | Lauri Hussar ütleb, mida Eesti 200 eurovalimistel teeb: kasutame võimalust pildil olla

Riigikogu valimistel künnise alla jäänud Eesti 200 üritab europarlamendi valimistel uuesti. Kui tõsiselt nad seda teevad? Miks tahab endine ajakirjanik ja peatoimetaja Lauri Hussar saada Brüsselisse ja Strasbourgi?

„Olen korduvalt öelnud, et ei taha ärgata 27. mail Euroopas, mida juhivad paremäärmuslased ja radikaalid. Kahjuks näeme viimasel ajal üha rohkem seda, et populistlikud jõud tahavad Euroopat lõhki rebida ja ma usun, et sellele tuleb vastu hakata,“ leidis ta.

Aga samas möönis, et parteil on ka väiksema ambitsiooniga tagamaa. „Meil on veel põhjuseid, miks Eesti 200 on otsustanud täisnimekirjaga välja tulla Euroopa valimistel. Tegemist on väga noore erakonnaga, tegeleme erakonna organisatsiooni ehitamisega ja selleks on iga võimalus ka pildil olla kindlasti väga oluline.“

Võitsime, aga kaotasime

Mis juhtus Eesti 200-ga siis riigikogu valimistel, et jäädi hoopistükkis joone alla? Hussar tõi välja kaks faktorit – teised erakonnad ja ETV.

„Arvestades, et Eesti 200 alustas sugusel nullist pole 4,4% halb tulemus. See, et vahepeal oli toetus juba 7-8% peal ja langes sealt, sellele on mitmeid objektiivseid põhjuseid. Kindlasti oli see seotud ka sellega, et kõik teised erakonnad olid uue tulija vastu, mistõttu kriitika oli väga tugev,“ ütles ta.

Hussar tõi teiseks välja, kuidas erakond saavutas suured võidud ETV debattides, aga need tulid tema hinnangul liiga hilja.