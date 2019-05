DELFI TÖÖINTERVJUU | Evelin Ilves Ärmaga läinud rahast ja presidendi mainest: mul on hästi kahju, aga see polnud minu otsus

26. mail valitakse viieks aastaks uued Eesti esindajad europarlamenti. Delfi stuudios seab sel nädalal end sisse värbamiskomisjon, et kuulata järgemööda üle peamiste erakondade esikandidaadid ja üksikkandidaat. Esimesena astus komisjoni ette Eestimaa Roheliste nimekirja vedur Evelin Ilves.

„Minu jaoks on see järgmine samm eneseteostuses,“ teatas Ilves vastuseks küsimusele, miks ta tahab saada europarlamenti.

Teisalt poolt oli ta kindel, et kuna Eestil on piiratud arv esindajaid europarlamendis, siis peaksid olema need saadikud väljapaistvad nagu tema ise. „Kui Eestil on nii vähe saadiku kohti, siis ma arvan, et need kuus-seitse, kes meil on, peaksid olema julged, veenmisjõulised, ettevõtlikud.“

Muidugi kavatseb Ilves europarlamendis tegelema hakata toidu ja keskkonna teemadega, mis tema sõnul on samavõrd tähtsad kui julgeolekuküsimused. „Minu jaoks on puhas toit ja loodus, tervis täpselt samasugune julgeolekugarantii, kui NATO vihmavari. Ja nende teemadega on ka oluline tegeleda.“

Kliimamarsiks polnud aega

Aga millised on siiski Evelin Ilvese enda tegevused rohelise ilmavaate elluviimisel. Kandidaat tunnistas, et näiteks oma kodus pole ta suutnud plastiku kasutamist täiesti elimineerida. Kuid leidis, et see pole näitaja, mille järgi roheliseks olemist mõõta.