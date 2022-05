VIDEO | Avaldati värsked kaadrid Mariupoli massihaudadest. Linnapea: surnuid võib olla arvatud 22 tuhandest rohkem

Kohalike võimude hinnangul on okupandid Mariupoli külje alla, Starõi Krõmi, Manguši ja Võnohradne lähistel asuvasse kolme massihauda matnud üle 16 000 inimese. Veel viis tuhat inimest on maetud kommunaaltöötajate poolt ning teadmata arv on veel lõksus rusude all või maetud ajutistesse haudadesse.

"Me eeldasime, et Mariupoli hukkunute arv on 22 tuhat, kuid üha enam fakte tõestavad, et rašistide kuritegevuse tagajärjed on palju hullemad. See nõuab maailma kogukonnalt eritähelepanu, nagu ka okupatsiooni all elava kohaliku kogukonna kohutav olukord," sõnas meer.