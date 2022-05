Miks peaksid päikeseprille valides kaaluma puidust prille?

Loomulikult ei saa me rääkida kõigi eest, sest just nagu kõige muuga, on kvaliteedi, omaduste ja väljanägemise vahe sõltuvalt tootjast lausa mitmekordne. Ka Lada ja Mercedes nimetavad oma toodangut mõlemad autodeks, kuid kummaga läheksid meelsamini pikamaareisile või pargiksid uhkelt maja ette?

Puidust prillid – olgu nad siis päikeseprillid, lugemisprillid, nägemisprillid või kas või kõike seda korraga, on tegelikult prillid nagu kõik teisedki. Ainult vingemad! Samas on ka prillidega lugu nagu kõige muuga siin ilmas, ehk kui keegi väidab, et need sobivad kõigeks ja kõigile, siis suure tõenäosusega ta valetab. Seetõttu koostasimegi selle väikese kokkuvõtte, et anda sulle aimu puidust prilliraamide omadustest. Enamik toodud punktidest kehtib nii optiliste prillide kui ka päikeseprillide kohta.

Miks valida Prosawoodi puidust raamidega prillid?

Küsisime seda neilt, kes juba aastaid muid prille ei kannagi ja lisasime ka ise mõne mõtte. Peamised eelised võrreldes plast- ja metallraamidega on järgmised.

● Kerged – neid peaaegu ei tunnegi.

● Soojad – erinevalt näiteks metallraamist ei lähe puit miinuskraadidega vastikult külmaks.

● Mugavad – paljud kliendid kiidavad, et puidust prillid on võrreldes teistega väga mugavad.

● Erilised – metallist või plastist raamid tulevad liinilt nagu soojad saiad ja on kõik ühesugused. Puit annab prillidele eripära, mistõttu ei saa kellelgi olla täpselt samasuguseid.

● Ökoloogilised – puit on taastuv ressurss ja kahjustab keskkonda oluliselt vähem kui näiteks plastmassist prilliraamide tootmine. Ühtlasi on neid töödeldud võimalikult looduslike vahade ja õlidega, mis tähendab, et need ei ärrita ka nahka.

● Käsitöö – olgugi et Prosawoodi puitraamidega prillide valmistamisel kasutatakse ka tööriistade, nagu näiteks lihvmasinate ja freeside abi, on need suures osas siiski käsitöö. Ühe korraliku puitraami valmistamine koosneb mitmest etapist ja nõuab palju aega.