VIDEO | Vene saatkond kiusas sõjavastaseid piketeerijaid valju venekeelse muusikaga: vastas paiknev kohvik pöördus politsei poole

Ida-Harju politseijaoskonna välijuht Teele Üksaeg märkis, et häirekeskusesse teatati intsidendist kell 16.03.

Üksaja sõnutsi olla helistaja öelnud, et Vene saatkonna aknast kostuvast kõlarist mängitakse valjult venekeelset muusikat, mis segas vastas paikneva kohviku töötajaid ja kliente. Kohvikupersonalilt pidi politseile teadaolevalt laekuma ka ametlik avaldus. Politseipatrull käis kohal ning fikseeris sündmuse.

Pikal tänaval asub Vene saatkonna vastas teadaolevalt kohvik Maiasmokk. Lähemalt ei soovitud kohviku esindajate poolt intsidenti esiti kommenteerida.

Meede piketi vastu

Samal ajal leidis Vene saatkonna ees aset Tarmo Kruusimäe (Isamaa) korraldatud registreeritud pikett, mille raames on juba traditsiooniks saanud neljapäevastel õhtupoolikutel avaldada meelt sõja vastu.

Kruusimäe viibis kohapeal ning märkis, et kõlaritest lastud muusika näiski olevat planeeritud kõnealuse piketi segamiseks.

"Võimatu oli isegi rääkida niisama teise inimesega," kirjeldas Kruusimäe detsibellide kõrget astet. "Ma arvan, et see hakkas üsna kiiresti häirima saatkonda ennastki. Me võtsime suuna teise ukse alla, kus kõlareid polnud, kus on nende teenindusbüroo."

See on saatkond, mille töö on häälestatud mõrvarite, vägistajate ja röövlite õigustamise peale. Tarmo Kruusimäe

Kruusimäe märkis, et muusikat lasti valjult tervelt tund aega.

Juhtumi taustal tõi Kruusimäe muuhulgas välja oma soovituse Eesti riigile: lasku Vene saatkonnal end kokku pakkida ja kodumaale tagasi kolida.

"Venelastega ei saa rääkida heast poliitkultuurist. See on saatkond, mille töö on häälestatud mõrvarite, vägistajate ja röövlite õigustamise peale," sõnas Kruusimäe.

Kas tema traditsiooniks kujunenud piketti võib ka järgmisel nädalal oodata vali muusika - või mine sa tea, mingisugune muu piketeerimist takistav meede -, Kruusimäe arvata ei osanud.

"Haige pea sisse on raske vaadata," märkis ta lõpetuseks.