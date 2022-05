VIDEO | Tanel Kiik ahvirõugetest: iga uut võimalikku pandeemiat tuleb võtta väga tõsiselt

Minister märkis, et vaktsiine laialdaselt ilmselt kasutusele ei võetaks, pigem ikkagi riskirühmade puhul. Ta toonitas, et hetkel laiaulatuslikku riski rahva tervisele pole.

Nakkuse sai haigestunu välisreisil viibides. Kodusel ravil oleval patsiendil on lööve ja kõrge palavik, aga muidu tunneb ta end hästi. Nakatunuga lähedases kontaktis olnud inimesed on kindlaks tehtud ja neid on nakkuse leviku takistamiseks instrueeritud.

Ahvirõugeid ravitakse sümptomipõhiselt ja tavaliselt paranetakse mõne nädalaga ise. Raske põdemine on siiski võimalik, eriti nende puhul, kelle immuunsus on mõne teise haiguse või ravi tõttu nõrgenenud.

Ahvirõugete vastu on juba olemas ravimid ja vaktsiin. Teadusnõukoja liige ja Tartu ülikooli viroloogia kaasprofessor Margus Varjak sõnas pühapäeval Delfile, et need on läbinud kõik kolm vajalikku väljatöötamise faasi, mis tähendab, et erinevalt koroonavaktsiinidest ja -ravimitest ei pea hakkama uut tehnoloogiat looma ega arendustööd tegema.