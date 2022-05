VIDEO | Kaja Kallas leiab, et lastetoetuste arutelus on fookus paigast ära: probleemkohad on hoopis mujal

Kallas leiab, et lastetoetuste puhul on probleemkohad hoopis mujal, kui kolmelapselisi perekondi puudutav. Ta viitab üksikvanema toetusele, mis aastaid väga madal. Sama lugu on tema hinnangul ka puudega lapse toetusega. "Pilti tuleks vaadata laiemalt. Kes on selles riskis, kellel abi ikkagi rohkem vaja."

Ta tõi ka välja, et meist majanduslikust edukamates lähiriikides on toetused suurperedele väiksemad kui siin.

Kallas sõnas, et teda häiris hiljuti riigikogus arupärimisele vastates vanemate meeste suhtumine, kuidas nad rääkisid naised. "Vastasin, et teate - mulle tundub, et kohtlete naisi nagu sünnitusmasinaid, pange aga raha sisse ja lapsed hakkavad tulema. See pole nii," pahandas Kallas. Ta ütles, et naised sünnitavad siis, kui neil on turvaline olla ja teavad, et ei jää lastega üksi.

Mainitud riigikogu arutelu saab lugeda parlamendi stenogrammist. See oli päevakorra kolmas punkt.

Kuulates keskerakondlaste ja reformierakondlaste seisukohti eri küsimustes, on selge, et ühisosa napib. Kuidas ikkagi koos edasi? "Poliitika on kompromisside kunst," lausus Kallas. "Praegu oleme keskendunud asjadele, mida saame koos teha," lausus ta ja viitas, et valitsuskriisini viinud olukorra on tekitanud Keskerakond, mistap peaks ka nad astuma selles suunas, et otsida koos Reformierakonnaga lahendusi.