VIDEO | USA koolitulistamises hukkus 19 last ja kaks täiskasvanut

Noorukit kahtlustatakse alguses ka oma vanaema tulistamises, kes on kriitilises seisundis haiglas. CNNi teatel tapsid korrakaitsjad ründaja. Uurijate sõnul oli kahtlustatav relvastatud käsirelva, poolautomaatset vintpüssi AR-15 ja suure mahutavusega salve.

Vähemalt üks piirivalvur sai tulistaja piiramise käigus haavata, teatas USA sisejulgeolekuministeerium. "Riskides oma eluga, seadsid need piirivalvurid ja teised ametiisikud end sündmuskohal laste ja tulistaja vahele, et juhtida tulistaja tähelepanu potentsiaalsetelt ohvritelt eemale ja päästa elusid," ütles pressiesindaja Marsha Espinosa.

Üks tapetud täiskasvanutest oli õpetaja, keda USA meedias on nimetatud Eva Mireleseks. Tema lehekülg koolipiirkonna veebisaidil ütles, et tal on tütar kolledžis ning ta armastas jooksmist ja matkamist.