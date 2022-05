USA koolitulistamises hukkus 19 last ja kaks täiskasvanut

Noorukit kahtlustatakse selles, et ta tulistas alguses ka oma vanaema. CNNi teatel tapsid korrakaitsjad ründaja. Uurijate sõnul oli kahtlustatav relvastatud käsirelva, poolautomaatset vintpüssi AR-15 ja suure mahutavusega salve.

Üks tapetud täiskasvanutest oli õpetaja, keda USA meedias on nimetatud Eva Mireleseks. Tema lehekülg koolipiirkonna veebisaidil ütles, et tal on tütar kolledžis ning ta armastas jooksmist ja matkamist.