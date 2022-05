Mida peab algaja investor teadma enne alustamist?

Oletame, et teil on pangas hoius, kuid te ei ole intressidega rahul - need on liiga madalad ja soovite rohkem teenida. Kuid peate mõistma: mida suurem on võimalus teenida, seda suurem on tõenäosus kogu rahast ka ilma jääda. Kui oled riskidest teadlik ja sul on vabu vahendeid, tasub ehk õppida investeerima väärtpaberitesse, millega kaubeldakse börsil.