VILJA KÜSIB | Marina Kaljurand: riigijuhtidel tuleb Putiniga rääkida, kuid mitte tulevikust

Lääneriikide juhtide seas levinud komme Putiniga telefonitsi Ukraina sõja teemal jutelda on pälvinud rahvusvaheliselt publikult mõningat pahakspanu ja negatiivseid kommentaare. Kas Putiniga tuleb rääkida?

Eurosaadik Marina Kaljurand arvab, et jah, tuleb. Kuid mitte tulevikust.

Kaljuranna silmis on tarvis Ukrainas sõda alustanud riigijuhiga arutleda näiteks Azovstali kaitsjate vabastamise ja humanitaarkoridoride rajamise üle, kuid Ukraina tuleviku ja julgeoleku võtmes ei tohiks tal olla mitte mingisugust sõnaõigust.

Säärane selge joon võiks aidata Putini troonilt lükkamise puhul - Venemaa presidenti ümbritsev oligarhide ja teiste mõjuisikute n-ö klann peab jõudma järelduseni, et Putini positsioon riigijuhina ei võimalda neil oma elu seniviisi mugavalt enam kujundada. Kaljurand ütles, et senine eluviis - lapsed õpivad läänes ja naised šoppavad - pole enam võimalik. Ja just sellised aspektid peaksid kaasa mängima poliitiliste jõudude ümberkujunemisse.