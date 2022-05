VILJA KÜSIB | Marina Kaljurand: Putiniga ei tule läbi rääkida, ta tuleb süüdi mõista

Olen sotsiaaldemokraat olnud neli aastat. Selle aja sees on olnud kahed juhivalimised. Mõlemal korral kandideerisid inimesed, kes tahtsid juhtida. Olin valmis toetama neid, kes kandideerisid.

Kui juht oleksite teie, poleks SDE reiting nii mudas, nagu ta on.

Olen pidanud elus mitu korda pidanud mõtlema vastutuse võtmise üle. Alati mõtlen, kas ma olen valmis, kas mul piisavalt oskusi ja pädevust. Olen näinud juhte, kes lähevad üle oma piiride, ja seda on hale vaadata. Mina pole seni tundnud, et mul on tahtmist, poliitilist pädevust ja kogemust erakonda juhtida. Ma ei välista, et see hetk tuleb kunagi.

Kas olete kindel, et olete järgmiste europarlamendi valimiste ajaks veel valijatel meeles? Kui te ei osutu valituks, mis te siis teete, lähete täiskohaga vanaemaks või?

Eks me räägime siis uuesti, kui see aeg kätte tuleb. Praegu ei oska ma isegi öelda, kas ma uuesti Euroopa Parlamenti kandideerin. Mul on veel üle kahe aasta aega mõelda. Kas mind mäletatakse? Mulle kirjutatakse ja helistatakse, sotsiaalmeedias on mul järgijaid kõvasti juurde tulnud. Neidki on üha rohkem, kes tänaval juurde tulevad ja ütlevad, et ma räägiksin rohkem sellest, mida teen. Julgen öelda, et mind ei ole ära unustatud.

Millal võetakse Ukraina Euroopa Liitu?

Seda ei oska praegu mitte keegi öelda. Praegu käib jutt sellest, kas üldse. Ukrainale kandidaatriigi staatuse andmine on osutunud suureks komistuskiviks. See tähendab, et läbirääkimised alles algavad. Ja ka selleks ei näe ma täielikku valmisolekust. Järgmised nädalad on väga keerulised. Loodan, et Eesti poliitikud survestavad teiste riikide poliitikuid, sest otsus peab olema konsensuslik. Kui täna sõda ei oleks, siis ei oleks Ukraina valmis Euroopa Liitu astuma. Reformid on tegemata, need jäid pooleli.

Aga sõda muudab kõike. Ukraina võitleb kõigi Euroopa riikide vabaduse eest, kas pole nõnda?

Jaa, muidugi. Ja sellepärast tulebki Ukrainale anda kandidaatriigi staatus.

Kaua sellega läheb?