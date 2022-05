Huawei Watch GT 3 Pro Ceramic Edition - tehnoloogia tippsaavutus moeteadlikule naisele

Nutikella silmadega imetledes võib jääda mulje, et ta on üsna suur ja raske, aga tegelikult istub kell randmel mugavalt ja vaevu tajun, et seda kannan. 43 mm diameetri ja 1,33’’ ekraaniga nutikell sobib naise käele kui valatult, paistmata liigselt silma, aga jäämata ka nähtamatuks.

Välimusele lisavad plusspunkte AMOLED HD värvilise ekraani muutuvad tagataustad, mida saab enda maitse järgi valida ja millest nii mõnigi päeva jooksul muutub. Näiteks on valikus elegantne roosidega tagataust, mille puhul roosiõied on hommikul ärgates veel täitsa kinni, aga päeva jooksul kella vaadates võib veenduda, kuidas need end tasapisi avavad, näidates oma tõelist ilu õhtul. Valikus on veel teisigi sarnasel põhimõttel toimivaid taustu, mis muudavad selle nutikella teisega võrreldes taas pisut erilisemaks. Tagataustade vahetus käib väga lihtsalt, vaid mõne sõrmeliigutusega.

Huawei Watch GT 3 Pro ekraan on kaetud veatu safiirklaasiga, mis on maailma vastupidavaim materjal: ülimalt kriimustuskindel – seda võivad rikkuda vaid briljandid! -, aga samas ka kerge. Soojade suveilmade saabudes on mul kindel plaan veeta võimalikult palju aega rannas, kus liiv, kivikesed ja pidev meres ujumine võiksid õrnema klaasiga nutikella rikkuda, aga Huawei uue põlvkonna kellaga seda hirmu ei ole. Rõõmsaks teeb, et samasugune võimas safiirklaas on kasutusel ka kella tagumisel küljel, kuhu on peidetud andurid. See tähendab, et võin kella kasutada pikalt, sest andurid töötavad ka viiendal aastal sama hästi kui esimesel päeval.

Keraamilise kella pluss silikoonist rihmaga nutikella ees on kindlasti see, et materjal on nahasõbralikum. Minu endine nutikell oli justnimelt silikoonist rihmaga ja seda randmelt eemaldades tundsin pidevalt, kuidas nahk on ärritunud ja aktiivsematel päevadel vajas kindlasti kohest pesemist. Huawei kella keraamiline rihm seda muret ei põhjustanud, isegi peale trenni mitte, kuigi hügieeni mõttes tasub siiski nahk ja kell higist puhastada. Muuseas, lisaks trenni tegemisele saab Huawei Watch GT 3 Pro võtta kaasa ka suplusele, duši alla või sauna. Proovisin need suure spaatajana kõik enda kellaga järele ja mingit probleemi kordagi ei tekkinud.

Huawei Watch GT 3 Pro nutikella rihmad on vahetatavad. Naiste kellade puhul on valikus nii valge keraamiline kui ka elegantne nahkne rihm. Kella esimest korda proovides saab ka kohe selgeks, kas rihma tuleks teha suuremaks või väiksemaks, aga selle asemel, et sellega siis kellassepa poole pöörduda, on pakendis kaasas spetsiaalsed tarvikud, mis võimaldavad lihtsa vaevaga kell enda randmele parajaks teha. Proovisin järele ja sellega saab hakkama igaüks.

Mis peitub nutikella sees?

Olgu, tuleb tunnistada, et kella välimus on sageli moeteadliku kandja jaoks üks tähtsamaid omadusi, mille järgi ostuotsus sünnib, aga pea sama oluline on siiski ka see, mis peitub nutikella sees. Siinkohal on Huawei Watch GT 3 Pro-l palju, millega kandjat rõõmustada. Alustuseks toon välja kuni seitse päeva kestva aku (292 mAh) ning võimekad fitness’i ja tervise jälgimise funktsioonid.