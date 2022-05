Ukrainlased on korralikud ja meeldivad üürnikud

„Elame oma majas, mis koosneb justkui kahest korterist. Ühes elame meie, teine on vaba. Selle vaba otsustasingi ukrainlastele pakkuda,” selgitab Andres Puusepp ning lisab, et teine, Annelinnas asuv korter on tegelikult tema täditütre oma ja Andres majandab sellega eemal elava omaniku loal.

Ukraina perega, kes tema maja teise poolde kolis, sai Andres tuttavaks töökaaslase kaudu. „Kolleeg rääkis, et kena perekond – ema, laps ja vanaema – otsivad elukohta, ning minul oli võimalus aidata. Tegin seda hea meelega,” meenutab Andres Puusepp. Ukraina pereema oli saanud just hotelli tööd ja töökoht aitas töötajatel leida ka elukoha. Hotelli eesmärk oli, et kõik töötajad leiaksid ka endale püsiva elukoha.

Tasuta elamist ei eelda keegi

Andrese majas olev teine korter oli poolenisti remonditud, kuid selleks, et see kiiresti korda saaks, tulid appi nii sõbrad kui ka ukrainlanna töökoht. „Info liikus kiiresti ja hästi – keegi oli endale näiteks uue voodi ostnud, vana jäi üle ja me saime selle endale,” räägib mees.

Oma kodupoole eest otsustas Andres Puusepp üüri mitte võtta, täditütre Annelinna korteri eest aga laekuvad igakuised kommunaalid ja ka väike üürisumma. Oma otsesed kulud maksavad kinni ka Andrese uued naabrid.

„Lepinguid me tegema ei hakanud, kõik sai suuliselt kokku lepitud ja toimib,” sedastab mees ning selgitab, et ukrainlased ei oota eestlastelt väljategemisi ega annetusi – kellel on töökoht olemas ja võimalus oma kulud katta, teeb seda hea meelega. „Samas on nad väga tänulikud toetuse ja mõistmise eest,” märgib Andres.

Esimesel võimalusel koju tagasi



Vestluse käigus selgub, et Andresel on „oma ukrainlaste” kohta rääkida vaid kiidusõnu. „Tegu on väga puhaste ja korralike inimestega,” kinnitab ta. „Tuleb vaid arvestada, et nende elatustase on olnud veidi madalam kui meil ning näiteks prügisorteerimise vajadust pole nad endale veel teadvustanud. See on uus komme, aga see võeti siin kiiresti omaks.”